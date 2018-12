El govern de Catalunya creu que "no calia" el consell de ministres a Barcelona per anunciar "mesures estètiques"

El govern de Catalunya considera que "no calia" que el consell de ministres se celebrés a Barcelona si havia de servir per anunciar "mesures estètiques que no tenen valor real". Aquest és el diagnòstic que ha fet la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en roda de premsa després de la reunió del govern espanyol a la Llotja de Mar, en què ha aprovat un seguit de mesures simbòliques com una declaració de reparació del judici a Lluís Companys o el canvi de nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat, que passa a anomenar-se Josep Tarradellas. Una reunió de la Moncloa a Barcelona que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha justificat com a "mostra d'afecte" amb Catalunya.

Artadi ha assegurat que el conjunt de les actuacions que fan els Mossos "és correcte". Preguntada per l'actuació de la Brigada Mòbil les últimes hores a la via Laietana, la portaveu del Govern ha volgut donar valor a la tasca que fan, alhora que ha afirmat que cal "exempleritat". "Això vol dir revisar qualsevol de les actuacions i per això hi ha mecanismes", ha anotat, i ha dit que cal ser "exigents no per posar el cos en la polèmica sinó al contrari".