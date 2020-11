Amaia Romero comunica que ha dado positivo por covid-19

260x366 Amaia Romero explica que ha dado positivo por covid-19 / INSTAGRAM Amaia Romero explica que ha dado positivo por covid-19 / INSTAGRAM

La lista de personas conocidas que han contraído el coronavirus desde que empezó la pandemia es muy extensa. Una de las últimas famosas en hacer público que está infectada de covid-19 es la cantante Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, que ha publicado un mensaje en sus redes para explicarlo. "Ha sido inesperado", ha dicho la navarra, que tendrá que pasar los próximos días en casa y, por lo tanto, suspender algunos compromisos profesionales. "Estoy bien, pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de San Sebastián, que ya se habían aplazado por otro positivo... Lo siento mucho y espero veros muy pronto", ha dicho la artista a sus seguidores.

Su noticia se ha convertido en trending topic desde poco después de decirlo por las muestras de apoyo de sus seguidores en las redes, que se cuentan a miles. Con el positivo sobre la mesa, la cantante tendrá que anular sus proyectos al menos para las dos semanas próximas. La artista acaba de lanzar un tema denominado El encuentro, interpretado con Alizzz, un artista no muy conocido por el gran público pero sí en la industria musical, puesto que es el productor de C. Tangana. De hecho, Alizzz es el autor del tema Me quedo, interpretado por Aitana y Lola Indigo, las dos surgidas de la misma edición del talent show que Amaia.