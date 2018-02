El análisis de Antoni Bassas: '¿Pero dónde vive usted? Contestamos la pregunta a Rajoy’

Rajoy hizo una intervención ayer en la sesión de control del Senado que debería pasar a la historia. Le preguntaron por la violencia policial del pasado 1 de octubre en Cataluña.



Rajoy: "Y señoría, yo le pregunto: “¿Y qué esperaba que hiciera el Estado? ¿Que aplaudiéramos?"



No, que no pegasen a nadie por votar. Por querer que todo el mundo votase, los del sí y los del no. ¿Que qué esperaba del estado? Que hiciese política en Cataluña. Y no sólo el 1 de octubre sino hace años. Porque entonces no hubiéramos llegado al 1 de octubre. Y, hágame un favor, no se esconda detrás de la palabra ‘estado’. No se esconda detrás de las porras de la policía o de las togas de los magistrados del TC o de los jueces. Usted es el presidente del gobierno desde 2011. El estado no es sólo usted, pero usted tiene en sus manos muchos instrumentos del estado.



Rajoy: "¿Alguien en su sano juicio cree que el Estado iba a dedicarse a mirar para otro lado? Hemos hecho lo que haria y lo que hace cualquier estado democrático y pacífico que se precie, que es defender la democracia, garantizar la vigencia de la legalidad y proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos".



No mienta, presidente. Pegar a la gente que quiere votar no es defender la democracia. Es atacarla. Si para defender la legalidad hay que cometer un mal mayor el negocio es ruinoso. Y no me hable de defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La violencia policial que usted ordenó señala el camino para que en cualquier lugar de España un acto pacífico sea reprimido, cargándose así los derechos y libertades. Si nos lo pudieron hacer a los catalanes, lo pueden hacer en cualquier parte, salvo que los catalanes tengan un trato violento ‘premium’, cosa que a la vista de lo que sucede no descarto en absoluto.



Rajoy: "¿Pero dónde vive usted?"



En España. Ya me doy cuenta, vivo en España. Un país donde un rapero es condenado a tres años y medio de cárcel, donde hay presos políticos como Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez, donde usted, M. Rajoy, pretende vivir al margen de la corrupción que ha podrido su partido, donde en Murcia pegan a la gente que pide que no le pongan un muro para que pase el tren, donde se ataca con material antidisturbios a personas sin papeles que intentan llegar a la playa en Ceuta, donde pretenden condecorar a los 10.000 policías que vinieron a Cataluña al grito de “a por ellos” y donde ponen los ojos en blanco porque Marta Sánchez canta con letra un himno que oh, Dios mío, no tiene letra. ¿Hay más preguntas?



Rajoy: "¿Cree usted que alguna democracia en Europa o en el mundo hubiera aceptado lo que han intentado hacer algunos en Cataluña?"



Sí, creo que hay democracias mejores. Canadá o el Reino Unido, que pactaron los referéndums de Quebec y de Escocia. Y no me imagino las policías de media Europa pegando a gente como aquel día. ¿Pero no vio usted la indignación de los periodistas de todo el mundo ante las imágenes de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre en Cataluña? ¿No le han contado que ‘The Guardian’ pone como ejemplo de político autoritario que acusa a los demás de inventarse ‘fake news’ a Dastis, su ministro de exteriores? ¿No ha leído en el ‘The New York Times’, en el ‘The Times’, incluso en ‘Le Monde’, que le piden que pacte un referéndum en Cataluña? ¿No leyó en ‘The Times’: “Rajoy debe entender que no se va a ganar los corazones y las mentes encarcelando a políticos. Debería dejar ese estilo de gobierno a Putin”? Señor Rajoy, claro que hay democracias en Europa y en el mundo que habrían gestionado mucho mejor que usted la demanda pacífica y democrática de Cataluña.



Rajoy: "¿Pero dónde vive usted?"



Pues me gustaría vivir en un país sin miedo a la libertad y coherente con los valores que predica. Y no en un país que yo creía que se había quitado de encima siglos de absolutismo y décadas de dictadura.