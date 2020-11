El Procicat decide hoy sobre las restricciones, con visiones diferentes en Salud y Empresa: las claves del día, con Antoni Bassas (12/11/2020)

Buenos días desde el ARA. Es jueves, 12 de noviembre de 2020. Hoy tenemos un cielo más enturbiado que no evitará que la temperatura se acerque a los 20 grados a mediodía. Mañana las nubes serán más espesas, y la noche del viernes al sábado se podrían escapar cuatro gotas en la costa, pero el fin de semana predominará el sol.

1. Mañana caducan todas las restricciones vigentes, salvo el toque de queda de las diez de la noche, prorrogado hasta dentro de dos lunes. Sobre la mesa del Procicat hay diferentes propuestas que van desde mantener todas las restricciones durante 15 días más –que es la idea que ha defendido el departamento de Salud hasta empezar a flexibilizarlas–, y la idea del departamento de Empresa y Conocimiento, que defiende la reapertura limitada de las terrazas de bares y restaurantes –uno de los sectores más afectados por las restricciones– a partir de mañana mismo. Siguiendo este documento, que se presentó en el departamento de Salud la semana pasada, las terrazas podrían abrir al 50% del aforo a la hora de comer, entre las 13 h y las 16 h, “siguiendo todas las normas de seguridad para evitar la expansión de la pandemia”.

En la lluita contra la COVID-19, el @govern ha pres i prendrà sempre les resolucions oportunes en els òrgans pertinents de decisió després de veure i escoltar tots els experts i els escenaris d'incidència de la pandèmia per les properes setmanes. Sempre seguint criteris sanitaris — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) November 11, 2020

El propio vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, cargó en contra del anuncio y censuró a Ramon Tremosa, el conseller de Empresa y Conocimiento. “Abrir debates a través de los medios sobre qué hará o dejará de hacer el Govern solo genera confusión”.

No es solo la restauración. Federaciones, clubes, empresas, gestores de instalaciones, el deporte universitario y los colegios profesionales hicieron un llamamiento para reivindicar que el deporte incide directamente en la mejora de la salud, en la educación y la formación y en la inclusión social, en la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Todo ello es lo que lleva al filósofo Daniel Gamper a escribir un artículo titulado "Campi qui pugui", un artículo desolado que afirma: “A quien no le guste vale más que se acostumbre porque no vendrá nadie a echarle una mano. Que cada cual lleve el peso de su independencia”.

Hoy saldremos de dudas. Mientras tanto, en Madrid, el gobierno español anunció que baja el IVA de las mascarillas.

2. La Comisión Europea ha comprado de manera anticipada 1.400 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a diferentes farmacéuticas. La última parte la anunciaba ayer con Pfizer-Biontech, la compañía que el lunes afirmó que su vacuna tiene un 90% de efectividad, con quien cerró la compra anticipada de 200 millones de dosis ampliables a 300.

Estas se añaden a los 400 millones que ha adquirido anticipadamente a Johnson&Johnson, 400 millones a AstraZeneca y 300 millones a Sanofi-GSK. Todo son acuerdos en los que se anticipa la compra de una eventual vacuna eficaz y, por lo tanto, si las farmacéuticas no lo consiguen no se materializan. La UE ha optado por diversificar la adquisición de vacunas para asegurarse de que no quedará fuera de la carrera global.

3. ¿Qué pasa con los enfermos con síntomas de covid-19 persistente desde hace meses? Son un tercio de los pacientes leves o moderados.

El 79% de las personas afectadas son mujeres y la media de edad de los pacientes es de 43 años. Y la duración media de los síntomas ya es de medio año. Podría tener que ver con la diferente respuesta inmunitaria o inflamatoria que tienen las mujeres.

4. Junts per Catalunya hizo ayer dos anuncios importantes.

Puigdemont: “Todos sabéis que la represión española me impide ser el candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat, y no lo seré. Pero no renuncio a liderar el proyecto”.

Borràs: “Hoy doy un paso adelante para presentarme como candidata por Junts per Catalunya a presidir la Generalitat y lo hago pidiéndoos que lo hagáis conmigo. Que os suméis a un proyecto basado en la fuerza de la gente que piensa que hay que perseverar para conseguir la independencia de nuestro país”.

Los dos se presentan, pero Puigdemont no será candidato ni simbólico ni aspirante a efectivo. Laura Borràs sí presenta su intención de ser la candidata a la presidencia de la Generalitat.

5. Mientras tanto, en Madrid, en el Congreso, se vive estos días una dura competición por saber qué socio acaba escogiendo Pedro Sánchez, para los presupuestos de 2021 y el resto de la legislatura. Después de hablar el martes con Pablo Iglesias, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, avanzaba ayer por la mañana su sí a los presupuestos “si las cosas no se tuercen”. El PP lo ha aprovechado.

Casado: “Ha vuelto a decidir que su hoja de ruta es pactar con los que quieren destruir la nación que usted, supuestamente, tiene que representar. Hay un conflicto evidente entre su interés y el interés de España”.

6. Y por cierto, la mesa del Congreso rechazó ayer con los votos del PSOE, el PP y Vox la petición de JxCat para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca en la cámara para dar explicaciones sobre la operación Volhov y la filtración de conversaciones privadas que no tienen ningún objeto penal.

7. La ONG catalana Open Arms rescató ayer, en dos actuaciones diferentes, a 175 migrantes que intentaban llegar a Europa a través del Mediterráneo central. En el primer salvamento la entidad rescató a 111 personas que iban en una patera que naufragó en aguas internacionales cerca de la costa de Líbia, pero no pudo impedir que seis personas murieran.

Después de sacar del agua a todos los supervivientes y cinco cuerpos sin vida, la entidad precisó que seis personas, entre las cuales un chico joven y un niño de seis meses, necesitaban ser atendidas con urgencia, y pidió a las autoridades italianas que facilitaran la evacuación urgente. A pesar de que el plan se activó, el bebé, que se llamaba Joseph y era originario de Guinea, acabó muriendo.

8. Si vivís o pasáis por el Eixample de Barcelona os interesará saber que dentro de 10 años habrá cambiado bastante.

Barcelona abandona la idea de crear superislas aisladas aquí y allá, y pone en marcha la transformación de toda la trama del Eixample siguiendo el esquema de los ejes pacificados: uno de cada tres calles. La idea es convertir algunas calles en vías con más vegetación, espacios de juego y circulación limitada que, cuando se cruzan con otro eje verde, generan una especie de plaza: un espacio de medida similar a las plazas del barrio de Gràcia (de unos 2.000 metros cuadrados). El proyecto, del gobierno de Ada Colau, ya tiene calendario y presupuesto, y cuatro ejes y cuatro plazas se crearán este mandato. Y la idea es desplegar 21 ejes y 21 plazas de ahora hasta el 2030.

9. Un operativo conjunto de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional ha detenido a 99 grafiteros por haber hecho pintadas y actos vandálicos en vagones de Renfe y metro de Barcelona durante los años 2017, 2018 y 2019. Los daños ascienden a 22 millones de euros. Los detenidos habrían accedido a las instalaciones del transporte público forzando cerraduras y accesos, haciendo agujeros en las paredes e inutilizando sistemas de videovigilancia. Además, el cuerpo policial apunta que muchos son multireincidentes y señala que a menudo paraban trenes en servicio mediante las palancas de freno de emergencias, cosa que provocaba “una situación de alarma e inseguridad”.

10. En los Deportes, el Barça femenino de fútbol demostró su superioridad en el clásico contra el Atlético de Madrid batiendo récords (3-0). Con los goles de Patri, Jenni y Martens, el Barça recuperó el primer lugar de la tabla a pesar de haber disputado dos partidos menos.

11. Y acabamos con el Miradas, que nos lleva a Mallorca, para ver un fenómeno muy curioso que solo pasa dos veces al año, el 11 de noviembre y el 2 de febrero: la luz del sol de primera hora de la mañana atraviesa el rosetón mayor y los vitrales de colores se reflejan justo debajo del rosetón del extremo opuesto y forman lo que denominan el espectáculo del ocho.

Normalmente la basílica se llena de gente que lo quiere ver en directo, pero este año, debido a las fuertes restricciones impuestas por el covid, solo se ha podido seguir por internet.