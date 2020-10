Aragonès defiende las restricciones para evitar un "confinamiento total" de aquí a tres semanas

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya puesto en marcha la cuenta atrás para las elecciones del 14 de febrero, el pleno de la cámara de este miércoles ha continuado con la sesión de control al Govern en funciones, encabezado por el vicepresidente, Pere Aragonès. Después de pedir la liberación inmediata de los presos políticos a raíz de la absolución de la cúpula de los Mossos, dictada este miércoles, el republicano ha defendido ante la oposición las restricciones aprobadas por el Govern para luchar contra la pandemia del coronavirus y ha afirmado que persiguen un objetivo: evitar un "confinamiento total" de aquí a tres semanas.

Poco antes, la consejera de Salud , Alba Vergés, había admitido a preguntas de la oposición la gravedad de la segunda oleada de la pandemia en Catalunya. "Que el 80% de las UCI estén llenas es una mala noticia y nos pone en alerta máxima", ha dicho. Sin embargo, ha asegurado que el Govern está haciendo "todo lo que está en sus manos" y que en ningún caso está "improvisando". Para demostrarlo, Aragonès ha anunciado que convocará los presidentes de todos los grupos para compartir "el estado de la situación sanitaria" y "contribuir entre todos a hacer un llamamiento a cumplir con las restricciones".

A la espera de una fecha para el encuentro, la mayor parte de los dardos de los grupos han ido hacia el consejero de empresa, Ramon Tremosa, por las dificultades por las que están pasando los sectores de la restauración y de la estética por el cierre ordenado por el Gobierno. "El impacto de la pandemia es enorme, durará mucho tiempo y el Gobierno trabajará junto a los sectores", había dicho Vergés, y posteriormente Tremosa ha reivindicado tanto los 40 millones que el ejecutivo ha aprobado para compensar las pérdidas de los negocios afectados por el cierre como las facilidades para que puedan reducir un 50% los alquileres de sus locales.

"Pondremos tanto dinero como podamos sobre la mesa", ha añadido, después de que el PSC le preguntara qué parte de los fondos Covid del Estado (3.225 millones de euros) irán destinados a restauración y negocios de estética. La portavoz de los socialistas, Eva Granados, ha reprochado al Govern la "carencia de previsión y planificación" del ejecutivo: "Deje los tuits y reúnase con representantes del sector", ha pedido al consejero. Tremosa, en este sentido, ha respondido que "quien tiene la carne en el asador para ponerla toda es el gobierno central" que, hasta ahora, está haciendo una "mala gestión".

Una oportunidad para trasladarlo será la conferencia de presidentes autonómicos que tendrá lugar de manera telemática el 26 de octubre, y en la cual se hablará sobre el reparto de los fondos Covid-19 de la Unión Europea. Sin embargo, El vicepresidente no aclara si será él el encargado de representar la Generalitat. "Antes no querían ir a las conferencias de presidentes y ahora se pelean por ver quién va", ha criticado el líder de la oposición, Carlos Carrizosa (Cs), y Aragonés le ha respondido que lo importante de esta reunión no son "los nombres propios" sino el contenido del encuentro.