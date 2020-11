J Balvin confiesa que sufre depresión y se aparta de las redes

260x366 J Balvin en una imagen compartida por él en Instagram / INSTAGRAM J Balvin en una imagen compartida por él en Instagram / INSTAGRAM

El cantante colombiano J Balvin ha colgado una serie de stories en Instagram para referirse a su salud mental después de varias semanas alejado de las redes sociales. Según ha explicado el intérprete de Agua, ha preferido distanciarse del mundo digital para centrarse en su recuperación después de que le diagnosticaran ansiedad y depresión. "Sé que he estado desaparecido de las redes, pero, como todo ser humano, he tenido mis pruebas, y en este caso otra vez me ha cogido ansiedad y un poco de depresión", confiesa el colombiano, de 35 años.

"No me gusta actuar y no me gusta estar fingiendo sobre la felicidad o como si todo fuera perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy frágil y vulnerable. Quizás más que muchos de vosotros. Quiero agradeceros que estéis conectados conmigo y quiero deciros que os quiero mucho y que cuando pase la tormenta estaré más por aquí haciendo broma", ha concluido el cantante de reggaeton, que tiene ventas millonarias en todo el mundo.

El año pasado ya explicó que sufrió depresión y ansiedad durante meses hasta que buscó ayuda profesional. En septiembre Balvin fue uno de los escogidos por la revista Time para el listado de las 100 personas más influyentes del mundo. "Solo agradecimiento. Desde Medellín, Colombia, un simple soñador. He conseguido llegar a las 100 personas más influyentes del mundo", dijo entonces.