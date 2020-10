Barcelona deja a Juan Carlos I sin la Medalla de Oro de la Ciudad

El rey emérito, Juan Carlos I, se quedará sin la Medalla de Oro de Barcelona. La comisión de Presidencia del Ayuntamiento ha aprobado hoy revocarle este título con los votos a favor de BComú, ERC y JxCat, y los votos contrarios de PSC, Cs, PP y Barcelona pel Canvi. La decisión quedará ratificada en el pleno de la semana que viene. La retirada ya se acordó en el consistorio en agosto, cuando quedó aprobada una proposición de ERC y Junts per Catalunya que instaba a retirar el título y reprobar al gobierno español en la crisis real, especialmente por su "colaboración necesaria en la salida" del monarca. En aquella ocasión, los comunes se abstuvieron y la propuesta salió adelante con los votos de los partidos independentistas. Este lunes, el gobierno de Colau ya informó que el Ayuntamiento había empezado el trámite para retirar los reconocimientos al rey emérito y remarcó que las polémicas acumuladas por Juan Carlos I los últimos años son argumentos de peso para dar este paso.

Barcelona inicia los trámites para retirar la Medalla de Oro de la Ciudad a Juan Carlos I

Así consta en el informe justificativo de la retirada de la medalla, que hace referencia a hechos como la participación de incógnito en una cacería de elefantes en Botsuana en 2012, la renuncia de Felipe VI en marzo del 2020 a la herencia de su padre o la marcha de Juan Carlos I este verano de manera opaca y su establecimiento en los Emiratos Árabes Unidos. El Ayuntamiento considera que se acumulan los hechos que ponen en cuestión su integridad ética y moral como ciudadano y como servidor público, así como la "integridad de sus acciones", y por eso le retira la medalla.

El regidor de los comunes, Jordi Rabassa, ha apuntado hoy que "el interesado no ha presentado objeciones" a la retirada y ha reiterado que hay actitudes del rey emérito que "ponen en entredicho" que sea merecedor de la medalla. "Tenemos deberes, y los reyes, que no han sido escogidos democráticamente, también", ha dicho. El PSC, en cambio, ha asegurado que está a favor de investigar las presuntas irregularidades que se atribuyen a Juan Carlos I, pero ha considerado que "ahora no es la hora" de quitarle la medalla sino que habría que esperar a una sentencia.

Elisenda Alamany, de ERC, ha destacado que hoy la mayoría de los catalanes rechazan la monarquía -"Es un consenso en nuestro país"- y que, por lo tanto, el Ayuntamiento da ahora un "paso adelante" para representar la voluntad de los barceloneses. Jordi Martí, de JxCat, ha lamentado la "fuga del rey emérito protegido por el gobierno del Estado" y ha considerado que hay "motivos más que suficientes" para la retirada.

Por parte de Cs, Paco Sierra ha asegurado que la votación se hace "por motivos ideológicos y en contra del gobierno de España". Ha defendido que Juan Carlos I, así como Joan Antoni Samaranch, fueron claves para la celebración de los Juegos del 92. Josep Bou (PP) también ha lamentado "los fines partidistas" del debate y ha considerado "injusto" retirarle la medalla al rey emérito: "Sin su actuación, hoy no viviríamos en un estado de derecho".

Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, ha recordado que los dos regidores de su grupo ya no asistieron al plenario donde se decidió la retirada y ha defendido que sin personajes como Juan Carlos I o Felipe González "hoy no estaríamos aquí". "Lo que pasa hoy es una vergüenza", ha sentenciado.