Bassa defiende el diálogo antes de volver a la prisión y Forcadell insta a persistir

Carme Forcadell y Dolors Bassa ya vuelven a estar en prisión. Las dos dirigentes independentistas condenadas en el juicio del 1-O, que ya habían dejado los centros penitenciarios de Puig de les Basses y Wad-Ras, respectivamente, para pasar el puente con sus familias, han llegado hacia las ocho y media de la tarde. Lo han hecho después de que por la tarde, el Supremo haya comunicado la decisión de revocar el tercer grado y el 100.2 a las dos prisiones, y se hayan puesto en contacto con las dos presas políticas para informarles que han perdido la semilibertad.

Visiblemente afectada y rodeada de sus familiares y amigos, la ex consellera Dolors Bassa ha vuelto a ingresar en prisión, pero antes se ha dirigido a las decenas de personas que se han concentrado en el centro penitenciario para apoyarle y mostrar su rechazo a la decisión judicial. "Hagan lo que hagan, no nos rendiremos, seguiremos adelante. Digan lo que digan, el diálogo y la negociación estarán siempre". "Por más que nos quieran pisotear, no lo conseguirán", ha dejado claro la ex consellera, que también ha admitido que siente "rabia, impotencia e indignidad".

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, también ha dado las gracias a las personas concentradas a las puertas de la prisión de Wad-Ras, donde ha vuelto a ingresar esta tarde después de la revocación del tercer grado por parte del Supremo. "Siempre estáis y sabemos que persistiréis, ¡adelante!", ha señalado en un breve discurso justo antes de entrar en el centro penitenciario de Wad-Ras.

Bassa y Forcadell no han estado solas en su regreso a prisión. El vicepresidente y presidente en funciones, Pere Aragonès, ha encabezado la delegación de ERC para apoyar a la expresidenta del Parlament, que también ha contado con la presencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, o la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta. Una delegación que ha sido recibida por alguno de los concentrados con reproches al partido de Oriol Junqueras por su apoyo a los presupuestos del Estado . “Menos presupuestos y más unidad”, han coreado los manifestantes, que también han reclamado que abran las prisiones. Entre los concentrados en Puig de les Basses, además de la diputada en el Congreso Montse Bassa, hermana de Dolors, también estaban la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Concentración de la ANC

Convocados por la ANC, varias columnas de vehículos han llegado a los dos centros penitenciarios hacia las siete de la tarde para rechazar la decisión del Supremo de revocar el tercer grado de los presos políticos. Provenientes de Girona, Banyoles, Santa Coloma de Farners o Figueres, en el caso de Puig de les Basses, y de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, en Wad-Ras, los manifestantes se han concentrado ante las prisiones para denunciar la resolución judicial.

Ante la prisión de Wad-Ras, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha dicho que la revocación del tercer grado de los presos políticos es "un episodio más de represión política" y ha instado a "seguir trabajando incansablemente hasta conseguir la independencia del país". La máxima dirigente de la Asamblea ha dicho que "por la vía del castigo" se quiere "acabar con el movimiento" y que, también con la revocación del tercer grado se pretende que el independentismo "abandone su objetivo".