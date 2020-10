Bélgica endurece todavía más las restricciones hasta diciembre

Bélgica está al límite. La segunda oleada de la pandemia la ha convertido en el país de la UE más castigado por el covid, con 1.600 contagios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 508 contagios que registra España. Por eso, a pesar de que ya hace semanas que bares y restaurantes están cerrados y que hay toque de queda nocturno, este viernes el gobierno federal ha tomado medidas todavía más estrictas. No es un confinamiento domiciliario porque se permite salir de casa, pero casi.



El país cerrará todos los comercios no esenciales a partir del lunes, también las peluquerías y centros de estética. Los contactos se limitan al mínimo, y solo se permite una visita al hogar, que siempre tiene que ser la misma. Hasta ahora se permitían hasta cuatro visitas. Se desaconseja viajar a pesar de que las fronteras no se cerrarán y se permitirá estar con grupos de cuatro personas en espacios exteriores. Las escuelas estarán cerradas hasta el 15 de noviembre.



El sistema sanitario belga está saturado, con las UCI a punto de llegar al máximo e incluso con personal sanitario contagiado y sin síntomas que continúa trabajando ante el alud de infectados, también entre médicos y enfermeras. Durante seis semanas, pues, el país estará casi confinado porque la ciudadanía tendrá muy pocas opciones en la práctica: no hay restaurantes, ni bares, ni gimnasios ni actos culturales, y los desplazamientos se desaconsejan al máximo. Además, hay toque de queda nocturno, más duro todavía en Bruselas, una ciudad que sufre especialmente.