Ben Affleck y Ana de Armas ponen punto final a su idilio

Fueron una de las parejas sorpresa del 2020 pero su amor no ha resistido la llegada del 2021. Ben Affleck y Ana de Armas, que se conocieron mientras rodaban Deep water, han roto su relación, según avanza la revista People. La publicación detalla que el motivo de la ruptura sería la disputa sobre dónde tienen que vivir en un futuro, puesto que Affleck quiere seguir en Los Angeles para estar cerca de sus hijos pero De Armas no quiere seguir en la ciudad californiana.

"Ha sido una decisión mutua y amistosa", explica una fuente cercana a la ya ex pareja a People. "Están en diferentes momentos de su vida, pero hay un gran respeto y amor entre los dos. Ben sigue comprometido en trabajar por su bienestar. Ahora mismo tiene tres proyectos firmados y está siendo un padre sólido. Los dos están muy contentos de cómo van sus vidas", añade la fuente.

La relación entre Affleck, de 48 años, y De Armas, de 32, se hizo pública en marzo de 2020, cuando se publicaron unas fotografías de los dos en Cuba, el país de la actriz. Posteriormente fueron de vacaciones a Costa Rica y finalmente se instalaron en Los Angeles, donde han pasado buena parte de los meses de confinamiento por el coronavirus. Durante la pandemia se los ha podido ver en numerosas ocasiones paseando por las calles de la ciudad acompañados de sus perros. La actriz de Puñales por la espalda confirmó la relación con Affleck en abril, cuando publicó la primera imagen de los dos en Instagram.

A pesar de que solían ser discretos, su ruptura ha dejado unas fotos un poco surrealistas para la posteridad. Se puede ver a Casey Affleck, hermano del actor, tirando a la basura una foto de tamaño real (un recortable de cartón) de Ana de Armas. Es el mismo recortable con el que una vez se vio a los hijos de Affleck –Violet, Seraphina y Samuel– jugando delante de la casa de su padre.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxdc97wz