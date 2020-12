La actriz Blanca Romero abandona la obra de Rafael Amargo

La actriz Blanca Romero habría decidido abandonar el espectáculo Yerma, que Rafael Amargo estrenó justo el día después de ser detenido por la policía acusado de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal. Romero, junto a Sara Vega –hermana de Paz Vega–, tenía en la obra uno de los roles principales, cosa que ha resultado un golpe bajo para Amargo, que ya ha sido puesto muy en cuestión públicamente por su supuesta implicación en los delitos antes citados.

La asturiana, muy conocida en el estado español tanto por cuestiones personales como profesionales, ya se había apartado de la polémica al no participar en la rueda de prensa que ofreció Amargo el pasado viernes, en la que compareció ante los medios junto a su abogado Cándido Conde Pumpido. Detrás suyo estaba todo el elenco que lo acompaña en su obra en el Teatro de La Latina de Madrid, pero Romero ya no fue. "El teatro no es lo mismo que la televisión. Blanca es una mujer muy responsable y está estudiando el guion", dijo entonces Amargo sobre su evidente ausencia. De hecho, sobre la posibilidad de la salida de Romero, él siempre había argumentado que eran ganas de generar polémica de la prensa del corazón: "¿Por qué tenéis ganas de restar? Lo que hay que hacer es sumar".