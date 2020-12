“Caminar es una manera de luchar contra la prisa actual”

Martín Echegaray Davies es un argentino de más de 60 años descendiente de vascos y galeses, como sus apellidos dejan entrever. Y es también un apasionado del caminar. En 2017 empezó a andar en la Patagonia, su tierra natal, con el objetivo de llegar a Alaska al cabo de tres años. La pandemia le truncó los planes a Fargo, la ciudad norteamericana que tiene ecos de crímenes de película, donde tuvo que coger un avión que le llevó de vuelta a casa después de 884 días de travesía a pie, a pesar de que él asegura que quiere volver para acabar un hito grandioso como es recorrer a pie los 14.000 kilómetros que separan la Tierra del Fuego de Alaska, y que en su caso son unos cuantos más, puesto que se fue desviando de la ruta porque quería pasar por todas las capitales argentinas.

Esta es una de las muchas historias apasionantes que la periodista de viajes Carolina Reymúndez ha reunido en el libro Millones de pasos, que edita Geoplaneta y que pretende ser un homenaje a un acto tan aparentemente banal como andar. “Andar es mucho más que dar un paso ante el otro, ir de un lugar a otro sin usar ningún medio de transporte”, dice la autora del libro, que hace tiempo que decidió que siempre que pudiera iría a pie a todas partes.

“Hay mucha gente que me pregunta por qué lo hago, ellos lo ven como una pérdida de tiempo porque en realidad podría llegar más rápido en coche o con algún otro medio de transporte, pero yo pienso que tenemos una prisa instalada adentro y que nos obliga a ir rápido, siempre más rápido, y que no entiende el motivo de andar. Para mí andar es una manera de luchar contra la prisa actual”, dice. “Yo reivindico que andar es una manera de ser en la vida, de ver las cosas, sobre todo sin prisa. Y yo creo que se resuelven muchas cosas andando”, dice Reymúndez en una conversación por videoconferencia desde su casa, en Buenos Aires.

651x366 Carolina Reymúdez / GEOPLANETA Carolina Reymúdez / GEOPLANETA

Andar más después del confinamiento

La escritora reconoce que después del confinamiento su reivindicación tiene más seguidores que nunca, puesto que los meses que muchos pasamos cerrados en casa nos hicieron darnos cuenta de la importancia de andar. “Aquí en Argentina la gente buscaba cualquier excusa para salir de casa y poder andar un poco. Sacaban a pasear al perro de un amigo o iban al súper que tienen a dos kilómetros de su apartamento solo para poder andar. A mí también me pasaba lo mismo. De hecho, tengo que reconocer que yo me escapaba y hacía caminatas clandestinas e iba a comprar en alguna tienda lejos de casa. Pero eran paseos extraños, con un poco de miedo, con mascarilla y con la sensación de miedo hacia los otros... Fue un periodo muy complicado que todavía no se ha acabado”, reconoce.

En este libro ha querido recopilar historias –tanto personales como de otros caminantes – que ponen de relieve “los beneficios psicológicos de esta actividad”. “Todo aquello físico está mucho más unido con aquello psíquico de lo que nos pensamos, y lo que beneficia a nuestro cuerpo también beneficia a nuestra mente”, dice Reymúndez, que aconseja “el andar repetitivo y ancestral, aquel que dicen que es el ideal y que es a unos cuatro kilómetros por hora y que hace que pensamiento y acción vayan alineados”. Es igual si se hace en una gran ciudad o en un pueblo, en el campo o en la montaña o en una playa, la acción de andar ayuda a asear los pensamientos y a amansarlos. “Para mí andar es calibrar lo útil y lo inútil”. “En un mundo en el que todos vamos con prisas, donde el bien más preciado es el tiempo, o esto parece, y el gran pecado es perderlo, cada día crece más este club de caminantes incansables", remacha.