Christian Gálvez dice que tuvo que ir al psicólogo para gestionar el éxito

El presentador Christian Gálvez, muy conocido después de conducir durante once años el programa Pasapalabra, ha explicado a El País que tuvo que hacer terapia psicológica para poder gestionar su faceta profesional. Pero no la de la televisión, sino el éxito de difusión que tuvieron sus libros sobre Leonardo da Vinci, un personaje que lo apasiona.

“Mi progreso en la tele ha sido gradual, y en cambio con Leonardo me vi de repente dando conferencias en París o en California. Como fue un éxito inesperado, ver que tanta gente me seguía fuera del entorno audiovisual me impactó. Y esto fue además porque había gente que criticaba todo lo que hacía solo porque trabajaba en la televisión. Afortunadamente, puedes decir cada vez con más libertad que vas al psicólogo para tratar tus historias”, explica el de Móstoles, de 40 años. Gálvez fue acusado de intrusismo laboral en 2018 por el Comité Español de Historia del Arte por haber comisariado una exposición sobre el artista toscano.