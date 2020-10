EN DIRECTO - Illa pone de ejemplo a Cataluña en la gestión de la pandemia frente a Madrid

El Congreso vive este jueves un cierto déjà vu respecto a la primavera pasada, cuando cada quince días se debatía la aplicación del estado de alarma. Pero ahora no es para el conjunto del territorio español, sino solo para la Comunidad de Madrid. El debate -que no es para activar ninguna prórroga- vuelve a ser bronco, puesto que tanto el PP como Vox han pedido la retirada inmediata de la medida, así como la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. En lugar del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defiende la aplicación del estado de alarma el propio Illa, que se ha encargado de la negociación que ha derivado en una guerra abierta entre administraciones con el ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

Illa ha aplaudido la decisión de Cataluña de cerrar bares y restaurantes y ha contrapuesto la gestión de la pandemia por parte de la Generalitat, así como también de Asturias -que ha pasado a la fase 2 a pesar de tener una incidencia acumulada de contagios de solo 175 casos-, con la de la Comunidad de Madrid. "Las comunidades están actuando con determinación y contundencia, anticipándose para prevenir y evitar males mayores, y lo quiero agradecer desde esta tribuna", ha dicho Illa durante la primera intervención en el debate en el Congreso.

Cuatro niveles de alerta

Ante los llamamientos del PP a levantar el estado de alarma y acabar con las restricciones a la movilidad después de reducir la incidencia acumulada de contagios por debajo del umbral de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días que marcaba la orden de sanidad, Illa ha instado a "no normalizar las cifras de incidencia acumulada" porque una situación así de elevada "tendría que ser la excepción y no la norma". "El objetivo del gobierno [español] no solo es salir del estado de alarma sino también de la situación de emergencia", ha dicho pidiendo mantener las restricciones para llegar a una incidencia "alrededor de los 100 casos".

Hay que tener en cuenta, según ha recordado, que cuando se levantó el estado de alarma en el conjunto del Estado la incidencia media en todo el territorio español era de 8,51 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente se sitúa en 265 y Madrid, así como Navarra y Melilla, la duplican. Pero más allá de eso, la media española multiplica por cuatro la recomendación europea, que considera ya preocupante superar una incidencia por encima de 60, así como una positividad de las PCR por encima del 3%.

El ministerio de Sanidad justamente prepara una nueva orden con los niveles mínimos de restricciones que tendrán que aplicar todas las comunidades autónomas en función de estos parámetros, según ha avanzado la Ser, que ha tenido acceso al borrador. Se trataría de un total de cuatro niveles. El más extremo sería con una incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes, lo que obligaría a la Comunidad de Madrid a mantener las restricciones o incluso aumentarlas una vez se levante el estado de alarma el próximo 23 de octubre.

El PP y Vox piden la dimisión de Illa

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reprochado a Sánchez que no comparezca en el Congreso hoy para dar explicaciones y que convierta a Illa en un "escudo humano igual que el doctor Fernando Simón" para dar explicaciones de la gestión de la pandemia. "La aplicación del estado de alarma es una decisión arbitraria, autoritaria y abusiva", ha dicho denunciando un "confinamiento indiscriminado de Madrid" con "datos falseados" y exigiendo la dimisión de Illa, en la misma línea que Vox. "Dimita, vaya a Barcelona y no caiga en la tentación de convertirse en un dictador", le ha dicho a su vez el diputado del partido ultra José Luis Steegman, que ha considerado un "oxímoron" que Illa se llame "Salvador" de nombre.