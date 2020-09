De la denuncia de Cs a la inhabilitación: cronología de una sentencia sin precedentes

Hasta llegar este lunes a la inhabilitación firme de Quim Torra como presidente de la Generalitat ha pasado más de un año y medio. Repasamos los hechos de una causa sin precedentes y que arrancaba el 7 de marzo del 2019 con una denuncia de Cs.

7 de marzo de 2019

Cs denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) la presencia de lazos amarillos, pancartas en apoyo a los presos políticos y símbolos independentistas en los edificios de la Generalitat en plena precampaña de las generales del 28-A.

11 de marzo de 2019

La JEC da 48 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de Cataluña, argumentando que se trata de símbolos "partidistas" que rompen la "neutralidad" exigida a los poderes públicos.

13 de marzo de 2019

Torra decide mantener en el balcón de la Generalitat la pancarta con un lazo amarillo que reclama la libertad de los presos políticos y exiliados. Reclama a la JEC que reconsidere su orden, que califica de "ataque a la libertad de expresión".

15 de marzo de 2019

Cs y el PP llevan al presidente Torra a la Fiscalía por incumplir las órdenes de la JEC mientras el jefe del Govern presenta alegaciones al órgano electoral para que desestime la denuncia del partido naranja.

18 de marzo de 2019

La JEC responde a Torra que si no retira los símbolos "partidistas" de los edificios públicos en un plazo de 24 horas puede sufrir consecuencias "administrativas y, si procede, penales".

651x366

19 de marzo de 2019

Torra vuelve a incumplir el nuevo plazo de la JEC y mantiene la pancarta en el balcón de Palau, pero encarga al síndic de greuges, Rafael Ribó, un informe sobre la idoneidad de retirarla. El presidente presenta nuevamente alegaciones al órgano electoral argumentando la "imposibilidad" de cumplir con el requerimiento por la gran cantidad de edificios públicos que hay. La JEC desestima el recurso el mismo día mientras Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución también llevan a Torra a la Fiscalía.

20 de marzo de 2019

El síndic de greuges avala la retirada de los lazos argumentando que las instituciones tienen que mantener la "neutralidad política" de los edificios públicos en periodo electoral. Torra asume el informe pero estudia alternativas para exhibir el apoyo a los represaliados en el balcón de la Generalitat. El presidente del PP, Pablo Casado, reclama que se vuelva a aplicar el 155 en Cataluña.

21 de marzo de 2019

Torra ordena la retirada de la pancarta del balcón de la Generalitat, que se sustituye por otra con el mismo mensaje pero con un lazo blanco con una franja roja en medio, en alusión a la censura. La JEC abre un expediente sancionador contra el presidente, insta a la Fiscalía a actuar contra él por un presunto delito de desobediencia y ordena a los Mossos que retiren toda la simbología denunciada de los edificios públicos antes de las 15 horas del día siguiente. El órgano también rechaza las terceras alegaciones del presidente. El presidente español, Pedro Sánchez, reprocha al jefe del Govern que "patrimonialice" las instituciones y Cs anuncia una nueva denuncia a la JEC contra la nueva pancarta.

22 de marzo de 2019

La Fiscalía General del Estado ordena al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que interponga una querella contra el presidente por un presunto delito de desobediencia, a pesar de que este retira la pancarta del balcón de la Generalitat –y de las conselleries– antes de que actúen los Mossos y coloca una tercera pancarta con el mensaje "Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans". Torra anuncia un recurso contencioso administrativo contra la JEC para que suspenda sus acuerdos y una querella por presunto delito de prevaricación, mientras la policía catalana entra en escuelas e institutos públicos para retirar posibles lazos amarillos u otra simbología política. Sánchez dice que los lazos demuestran que en Cataluña hay un "problema de convivencia".

651x366

25 de marzo de 2019

Cs denuncia a Torra a la JEC por haber dejado una pancarta con un lazo amarillo en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, la cual habría sido colocada por trabajadores del Govern, según argumenta Presidencia.

26 de marzo de 2019

La sala tercera del Tribunal Supremo rechaza la petición urgente de Torra de suspender la orden de la Junta Electoral de quitar los lazos amarillos, mientras Cs acude nuevamente a la JEC por un lazo visible en la Delegación de la Generalitat en Londres. Se retira el lazo amarillo del Pati dels Tarongers.

27 de marzo de 2019

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la querella contra Torra por haber desobedecido "deliberadamente, conscientemente y de manera reiterada" las órdenes de la JEC. Torra se vuelve a querellar contra los miembros del órgano, a los cuales acusa de prevaricación, y denuncia una "persecución política". La Junta Electoral avala la pancarta a favor de la libertad de expresión en el Palau.

2 de abril de 2019

El TSJC admite a trámite la querella del fiscal Bañeres contra Torra y, a pesar de no entrar a valorar el fondo, concluye que el presidente "habría podido cometer un delito" de desobediencia. "Ante un estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias", reacciona el jefe del Govern.

15 de mayo de 2019

Torra declara como investigado en el TSJC y afirma que se amparó en la libertad de expresión y los derechos humanos para no retirar la pancarta de los presos políticos y exiliados. Añade que la JEC no era competente para ordenarlo, puesto que, argumenta, lo tendría que haber hecho la Junta Electoral Provincial (JEP).

651x366

12 de julio de 2019

El TSJC abre juicio oral contra Torra por un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente. Días antes, la Fiscalía ha solicitado un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente y una multa de 30.000 euros, mientras que Vox –que ejerce de acusación popular– pide dos años de prisión y 72.000 euros de multa.

9 de septiembre de 2019

Torra, que pide la nulidad del procedimiento, presenta una recusación contra el presidente del TSJC y de la sala que lo tiene que juzgar, Jesús María Barrientos, que se había posicionado contra el Procés y los lazos amarillos, y la magistrada de la sala Mercedes Armas, que emitió el auto para impedir el 1 de Octubre. "Estamos ante un caso flagrante de falta de imparcialidad", argumenta.

20 de septiembre de 2019

El TSJC decide aplazar el juicio al presidente, inicialmente previsto para los días 25 y 26 de septiembre –coincidiendo con el debate de política general–, hasta el 18 de noviembre para tener tiempo de resolver las recusaciones planteadas por la defensa de Torra.

11 de octubre de 2019

El TSJC desestima la recusación de Torra contra Barrientos y Armas al considerar que sus posicionamientos no suponen una "pérdida de imparcialidad" de los magistrados.

18 de noviembre de 2019

Torra admite en el juicio en el TSJC que desobedeció a la Junta Electoral Central porque era "imposible" cumplir una orden "ilegal", puesto que –argumenta– fue dictada por un organismo que no tenía competencias para solicitarla. Niega que los lazos amarillos sean símbolos partidistas y añade que como presidente de la Generalitat tiene el "deber" de defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. El juez Barrientos rechaza la petición de la defensa de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –por si la participación de varios magistrados durante el procedimiento judicial respeta la Carta Europea de los Derechos Humanos– y el juicio queda visto para sentencia.

19 de diciembre de 2019

El TSJC dicta sentencia: condena a Quim Torra a inhabilitación durante un año y medio por desobedecer "de manera abierta, recalcitrante y persistente" a la JEC manteniendo colgada en el Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo a favor de la libertad de los presos políticos y haber "presumido" de ello. La condena, que incluye una multa de 30.000 euros, no es firme y se puede recorrer ante el Tribunal Supremo.

20 de diciembre de 2019

El PP pide a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona que ejecute la sentencia del TSJC y deje vacante el escaño de Torra en el Parlament y lo entregue al siguiente candidato que JxCat tenía en la lista, Ferran Mascarell. Tanto los populares como Cs y Vox, que se sumarán a la petición, se remiten a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para argumentar que son "inelegibles" los condenados con sentencia por delitos contra la administración pública, incluido el de desobediencia.

24 de diciembre de 2019

Después de recibir alegaciones de Torra y JxCat, la JEP desestima –con un voto particular– las peticiones de los tres partidos de la derecha de hacer cesar al presidente de la Generalitat como diputado en la cámara catalana antes de que su condena sea firme.

27 de diciembre de 2019

El PP y Cs recorren la decisión de la JEP en la Junta Electoral Central. Según el escrito de los populares, la interpretación "propia" que la JEP hace de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es "abiertamente contraria a la ley" y "absolutamente ajena a su competencia".

3 de enero de 2020

La JEC acuerda dejar sin efecto la credencial del presidente Torra como diputado en el Parlament y transmite esta orden a la JEP para que lo active con efectos inmediatos. Considera que, aunque la sentencia de inhabilitación no sea firme, constituye una "causa de inelegibilidad sobrevenida".

4 de enero de 2020

El Parlament ratifica a Quim Torra como presidente de la Generalitat con los votos de JxCat, ERC, la CUP y la abstención de los comuns y rechaza la resolución de la JEC –aquí, con el apoyo de los comuns–, la cual califica de "golpe de estado".

651x366

8 de enero de 2020

Torra recorre la decisión de la JEC en el Tribunal Supremo alegando que el órgano electoral "usurpa" funciones del Parlament y de los tribunales porque no es competente para retirarle el escaño. "Es evidente que quien ha resultado elegido no puede convertirse en inelegible en relación con un proceso que ha concluido", dice el recurso, que pide la suspensión cautelar de la decisión para evitar un "daño irreparable".

10 de enero de 2020

El Supremo rechaza por unanimidad las medidas cautelarísimas pedidas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la JEC, que acuerda aplicarle la inhabilitación como diputado del Parlament. El presidente de la cámara, Roger Torrent, garantiza a Torra que mantiene su condición de diputado inalterable a pesar de la decisión del alto tribunal, pero la JEP declara vacante el escaño del jefe del Govern y traspasa la credencial a Ferran Mascarell.

13 de enero de 2020

Los letrados del Parlament defienden en un informe que la Junta Electoral no puede retirar el acta de diputado a Torra. Consideran que el cese tiene que pasar por la cámara catalana y añaden que, en todo caso, si fuera cesado podría mantener el cargo de presidente.

14 de enero de 2020

La mesa del Parlament desestima la petición de Cs de retirar el escaño de Torra y tomar medidas para acabar con la "usurpación de funciones". La mesa también rechaza una petición del PP para que Torrent inicie consultas para elegir un nuevo jefe del Govern y acuerda presentar un recurso al Supremo contra la inhabilitación de Torra ordenada por la JEC.

23 de enero de 2020

A pesar de que la Fiscalía no se oponía a ello, el Tribunal Supremo rechaza suspender cautelarmente la inhabilitación de Torra dictada por la JEC, que envía un requerimiento a Torrent para que aplique de "forma inmediata" su acuerdo. El presidente del Govern mantiene que continúa siendo diputado.

27 de enero de 2020

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, da instrucciones a los servicios de la cámara para retirar el acta de diputado a Torra. En una carta a la mesa del Parlament, argumenta que la situación de Torra ha cambiado después de que el Supremo no suspendiera la decisión de la Junta Electoral de retirarle el escaño. JxCat intenta desautorizarlo intentando sin éxito forzar una votación en la mesa que deje sin efecto su escrito. Torrent comunica al pleno que no se podrá contabilizar el voto de Torra para "garantizar la validez de las votaciones" y el presidente le pide que revierta la situación: "Si no es así, se pondrá en riesgo la continuidad de las instituciones", dice.

29 de enero de 2020

Torra comparece para anunciar que la legislatura "no tiene más recorrido político, llega a su final". Acusa a ERC de "deslealtad" por haberlo dejado sin escaño pero descarta expulsar a los republicanos del Govern. Sin embargo, asegura que convocará unas elecciones anticipadas una vez se aprueben los presupuestos. "Ningún gobierno puede funcionar sin unidad, lealtad ni estrategia común", argumenta.

4 de febrero de 2020

El jefe del Govern recorre la sentencia por inhabilitación del TSJC al Tribunal Supremo. En su escrito afirma que las decisiones judiciales y administrativas lo han pretendido "apartar ilegalmente e ilegítimamente" de la presidencia de la Generalitat. "Hablamos de una clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios indicios de constituir una palmària persecución política", añade en el recurso, en el que insiste en la falta de imparcialidad de varios miembros de la JEC y magistrados del TSJC. También reclama la suspensión cautelar de los efectos de la decisión del tribunal catalán hasta que se pronuncie el Supremo.

17 de septiembre de 2020

Se celebra en el Supremo la vista sobre el recurso de Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su abogado, Gonzalo Boye, insiste en que la causa es "desproporcionada" y pide en la sala que, antes de dictar sentencia, eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, con una serie de cuestiones prejudiciales. Al salir de la vista, Torra descarta convocar elecciones si es inhabilitado. "Si el Estado me inhabilita, solo él será culpable. No seré yo quien en este momento crítico lleve al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana", argumenta.

28 de septiembre de 2020

El Supremo confirma la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat por no haber descolgado la pancarta en apoyo a los presos políticos y exiliados. La sentencia es firme.