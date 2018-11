¿Cuántos fueron en realidad los "cuatro indios" que Borrell dice que mataron en Estados Unidos?

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, afirmó el lunes en un foro de la Universidad Complutense que Estados Unidos tenía un alto nivel de integración política porque "hablan un solo idioma" y porque "nacieron de una independencia prácticamente sin historia: lo único que habían hecho era matar cuatro indios; aparte de eso, fue muy fácil".

Pues los "cuatro indios" en realidad, según los historiadores, son millones. Las estimaciones varían por la falta de fuentes: la población nativa norteamericana antes de la colonización se calcula que era de entre 5 y 10 millones de personas. En 1900 quedaban menos de 300.000.

La afirmación de Borrell ha generado numerosas reacciones en las redes, como la de Ruth H. Hopkins, escritora sioux de Dakota.

“All they did was kill a couple Indians.” More like millions- due to starvation, disease, extreme poverty, war and murder. 😠 And any rights marginalized peoples in the US have were hard won. https://t.co/LF7u2S5Uni