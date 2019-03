Dame los hechos, yo te daré el derecho

La fase de declaraciones de agentes de la Guardia Civil, en línea con el escrito de acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, parece ir más dirigida a justificar por qué el instructor y los fiscales han acusado por el delito de rebelión que a fundamentar los elementos que fundamentan la rebelión como tal. Los atestados y su explicación no son neutrales: están imbuidos por la militancia a favor de la existencia de esa rebelión.

Parece en esta instrucción que aquí no ha funcionado el célebre aforismo latino de la práctica judicial: Da mihi factum, dabo tibi ius. Es decir: Dame los hechos que yo te dará el derecho.

Los agentes que participan en la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona -la “base”, según escribió José María Macías, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la instrucción de Pablo Llarena en el Supremo- van hacia los hechos con el derecho en la frente. Los acontecimientos tienen que encajar en puzle predeterminado de la rebelión.

Los Mossos representan en ese rompecabezas la ficha del nuevo ejército de la república catalana en ciernes.

Y esto es un hecho tan probado que cuando la defensa del mayor Josep Lluís Trapero solicitó el 18 de diciembre de 2017 una serie de diligencias para acreditar la conducta de los comisarios de los Mossos durante las reuniones del 26 y 28 de septiembre de 2017 en el Palau de la Generalitat ante Carles Puigdemont, Joaquín Forn y Oriol Junqueras, el fiscal de la Audiencia Nacional se limitó a impugnarlas con el argumento de que aquello que se dice no es relevante, siéndolo lo que se hace. La magistrada Carmen Lamela a su vez las denegó porque no era necesario para acreditar los indicios ya existentes y la sala de lo Penal confirmó ese rechazo. Todo se remite, algo que es un lugar común, al plenario del juicio oral.

Ayer, la teoría de los Mossos como ejército de Pancho Villa al servicio de Puigdemont volvió a la sala de juicio del Tribunal Supremo. El agente de la guardia civil que examinó el documento Enfocats y la agenda Moleskine de Josep María Jové explicó que en la entrada del 8/11/2016 se habla de los Mossos d'Esquadra como una estructura de Estado.

Sin embargo, lo único que aparece escrito en las notas de Jové es una referencia a la “situación Berga/informes mossos por actos concretos… MHP [Muy Honorable Presidente] Los Mossos harán siempre lo que digan los jueces. No habrá ninguna orden del D. [epartamento de Interior]”.

¿No parece esto más una prueba de descargo que de cargo contra los Mossos al servicio del Govern de la Generalitat? ¿Y por qué los agentes de la guardia civil lo usan como un indicio incriminatorio contra la policía autonómica?

El siempre preciso Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, preguntó al agente si no recordaba el hecho de que su análisis pasaba por alto el único punto referido a los Mossos en las notas examinadas. Pero el agente respondió que no recordaba.

Pero ¿cómo no recordar la única referencia a los Mossos? ¿No será más cierto que se ha olvidado como iba en contra de la tesis de la rebelión?

El tribunal ha hecho muy limitado uso de su capacidad para aclarar matices y afirmaciones. La más sonada ha sido la pregunta del presidente Manuel Marchena al mayor Trapero sobre las reuniones del 26 y 28 de septiembre de 2017 en el Palau de la Generalitat.

Pero ¿por qué el tribunal no ejercita una conducta más proactiva en el esclarecimiento de las situaciones descritas?

La prueba documental -videos y documentos- se reproducirá completa cuando se abra esa fase del juicio. Pero en la medida que la idea de acabar el juicio a finales de abril ya ha quedado sepultada por la realidad y nos vamos a después de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo ¿por qué no alternar videos y documentos con testigos en tiempo real?

Las prisas son malas consejeras, suele decirse, y aquí debe prevalecer lo que es mejor y más eficaz para conocer lo que verdaderamente ha ocurrido. Pues eso.