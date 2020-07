Decaen los dos motivos del juez para expulsar a Iglesias como perjudicado en el caso Dina

La respuesta de la empresa Recuperación Express ( Gales, Reino Unido) en el sentido de que la tarjeta del teléfono robado a Dina Bousselham , ex asistente de Pablo Iglesias, estaba "físicamente intacta sin cortocircuitos" cuando la recibió en septiembre de 2017 para hacer un diagnóstico sobre su estado deja sin efecto uno de los motivos -daños informáticos- por los cuales el juez Manuel García-Castellón resolvió, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, cuestionar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y anular su acusación particular en la pieza número 10 del caso Tándem-Villarejo el pasado 25 de mayo.

El segundo motivo invocado, la tardanza de Iglesias en devolver la tarjeta a su colaboradora ya era conocido por el juez desde la declaración de Iglesias. En efecto, Iglesias prestó declaración el 27 de marzo de 2019. El juez explica a Iglesias por qué ha sido citado.

El Juez: "Viene en concepto de perjudicado. No sé si sabe la historia cuál es. Se la digo. A esta señora o señorita que acaba de salir [Dina Bousselham declaró el mismo 27 de marzo de 2019, antes que Iglesias] le robaron su móvil en su momento. La información que tenía ese móvil aparece en el registro que se hace en la casa del señor Villarejo. Por eso está una pieza aquí abierta, secreta, relativa a este tema… ¿Por qué es secreta? Aparecen datos íntimos, personales, de esta persona que acaba de salir. ¿Y por qué es llamado usted? Porque aparece en esa información. Y lo que se trata es de citarle a usted aquí, de agradecerle que haya venido para ofrecerle las acciones legales correspondientes. Por mi parte, unas pocas preguntas. ¿Usted sabía que le habían robado el móvil a esta persona?".

Pablo Iglesias: "Sabía que le habían robado el móvil. Creo recordar que es en noviembre de 2015. Ella estaba con quien entonces era su novio, y hoy es su marido, que es otro compañero de partido que se llama Ricardo, y yo el 20 de enero de 2016, digamos, tuve acceso a una información que me sobrecogió. Ese día, Antonio Asensio, el dueño del grupo Zeta, me llamó por teléfono y me citó en su despacho. Me dijo que quería comunicarme algo en privado, algo grave. Yo, esa tarde, sobre las siete y media de la tarde, fui a las oficinas del Grupo Zeta, y tuve una reunión con el señor Asensio, que me transmitió lo siguiente: me dijo 'ha llegado a mi poder una tarjeta de teléfono, una tarjeta SIM, en la que había fotografías íntimas de tu pareja. Te las voy a enseñar y quiero que sepas que ningún medio de comunicación propiedad del grupo Zeta se va a hacer eco de estos materiales, pero quiero entregártelos y quiero que los veas'.

Yo examiné allí mismo, en una computadora que me facilitó el señor Asensio los materiales, y comprobé que efectivamente se trataba de fotos íntimas pero no de mi pareja, sino de la señora Dina Bousselham. Fotografías íntimas, y digamos, material que hay en el teléfono móvil de cualquiera: fotos de trabajo, fotos de viajes, etc. Él me entregó aquella tarjeta SIM, me entregó incluso un lector donde pude observar estas fotografías y, algunos meses después, yo entregué esta tarjeta SIM a la señora Bousselham... En el mes de julio del año 2016, de manera exclusiva, OK Diario empieza a publicar algunos materiales de ese teléfono móvil: conversaciones en grupos de Telegram, algunos de las cuales en las que yo estaba, se publican conversaciones que no me hicieron bien públicamente, y aparecen también algunos de los vídeos, que tienen mucha trascendencia en medios de comunicación... En ese momento, llegué a la conclusión evidente de quién tenía una copia de todos los materiales de esa tarjeta SIM"

El juez: "Muy bien. O sea que esa tarjeta llegó a manos de Dina, al final".

PI: "Esa tarjeta llegó a manos de Dina, o, digamos, no sé si la tarjeta que tengo yo… que a mí me entregó el señor Asensio y que yo le di a Dina si era la tarjeta SIM original o si era una copia..."

El juez: "En definitiva, usted desconocía que el robo de esa tarjeta de Dina, que al final esa documentación estaba en casa del señor Villarejo".

PI: Yo lo desconocía.

El juez: ¿Y vistas las cosas así, ahora que ya tiene la información, ¿le pareció sorprendente que meses después apareciera parte de esa información en algún medio de comunicación?".

PI: "Al contrario. Digamos que hay tres momentos. En enero de 2016 se publica el conocido como informe PISA, que vendría a ser el acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Un conjunto de recortes de prensa, un dossier… esto no es solo mi opinión. Son las conclusiones de una comisión parlamentaria de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior. Concluye que este documento es un dossier que sintetiza informaciones falsas para acusar a mi formación y a mí en concreto de recibir financiación por parte de gobiernos extranjeros.

El segundo momento es mayo de 2016, cuando OK Diario publica en exclusiva que tenía una cuenta en el paraíso fiscal de Granadinas, supuestamente a través de un ingreso del Gobierno de Venezuela. Este documento se prueba que es falso, hay incluso un comunicado del banco, el Euro Pacific Bank, diciendo que todo es mentira, pero de nuevo emprendemos acciones legales y se plantea la [llamada] veracidad de que esto, efectivamente, estaba siendo investigado por el DAO Eugenio Pino, y que era susceptible de ser noticia. Claro, nuestra sensación es que hay una trama que vincula a estos policías que actúan de manera ilegal, no es una opinión mía, es la conclusión de una comisión parlamentaria, con las informaciones exclusivas de un medio de comunicación...y otros medios que se hacen eco.

El tercer momento es julio de 2016, cuando aparecen los contenidos de este móvil. Los tres momentos son políticamente muy sensibles para nosotros: en enero de 2016 habíamos ofrecido un acuerdo de Gobierno al PSOE, en mayo se habían convocado unas nuevas elecciones y aparecíamos como segunda fuerza en las encuestas, casi en empate técnico con el PP, y en julio nosotros habíamos vuelto a hacer una oferta de coalición del PSOE. Los tres momentos son enormemente precisos y nos hizo mucho daño".

El juez: "Me alegro que lo haya explicado usted así, tan bien, que yo lo he entendido, porque efectivamente, en el procedimiento que aquí se sigue –que usted conocerá, me imagino, por la prensa- respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones del Ministerio del Interior muy serias. Entonces la investigación es muy amplia. Por lo tanto, usted, como perjudicado, tiene la percepción de que excedía… creo haberle entendido así… que excedía de lo que uno de los policías, en este caso el señor Villarejo, hubiera podido hacer uso de ello, es decir, excedía su ámbito, de que iba a otros lugares más altos. ¿Eso es lo que ha venido usted a decir?".

PI: "Si efectivamente –esto yo lo desconocía- el señor Villarejo es el autor del robo del móvil o es quien tenía la información del móvil, es evidente para lo que se ha utilizado ese teléfono móvil."

Una vez acabado el interrogatorio de Iglesias por parte de los fiscales, el juez le dice: "Se está investigando, para que lo sepa, una organización criminal o crimen organizado. Por lo tanto, entrarían ahí ustedes dentro como perjudicados, para que lo sepa".

Por tanto, ya desde su primera aparición en la causa, el juez conoce por Iglesias que este le dio la tarjeta a Dina Bousselham "algunos meses después" de que Antonio Asensio se la entregase en enero de 2016. El presunto delito de daños informaticos es invocado tanto por los fiscales como por el juez. En su escrito de 22 de mayo de 2020, la Fiscalía sostiene que la tarjeta estaba "inservible por los daños físicos que presentaba". Los fiscales, que piden expulsar a Iglesias como perjudicado solicitan al juez que llame a Dina Bousselham para que aclare si quiere acusar a alguien (Iglesias, Villarejo, los periodistas de Interviú que le dieran copia de la tarjeta a Villarejo y los medios que publicaron noticias que le fueron presuntamente entregadas en pendrive con contenido de la tarjeta).

El juez señala en su auto del 25 de mayo pasado, basándose en un informe de la sección de Ingeniería e Informática Forense del 13 de enero de 2020, que "la tarjeta aportada por Dina Bousselham al juzgado presenta daños físicos (está parcialmente quemada)". Si bien acoge la petición de quitar a Iglesias como.perjudicado rechaza citar a Dina Bousselham para que aclare a quien quiere acusar, citación, que, señala, es precipitada y que en todo caso se podrá realizar una vez se realicen las diligencias pendientes.

Daños físicos provocados con posterioridad

El 10 de junio, el juez añade una nueva, al librar comisión rogatoria al Reino Unido para que la empresa Recuperación Express informe sobre "el estado de la tarjeta en que de encontraba la tarjeta y de los trabajos que se hicieron" así como sobre el estado el.momento de la devolución al remitente en Madrid y expresa el deseo de interrogar a los operarios que hicieron los trabajos. La respuesta llegó el 17 de julio. La tarjeta, señala el responsable de la empresa en Gales, "estaba físicamente intacta, sin cortocircuitos, y no se pudo acceder al contenido con nuestro software especializado en recuperación de datos". Un miembro del equipo Flash, que se encargó de verificar el dispositivo, lo encontró "irrecuperable". También se señala en la respuesta que se podía intentar la recuperación con otro sistema y que se garantizaba en un 70% el éxito, pero el cliente desistió del encargo al conocer el presupuesto.

Por tanto, el informe de la Policía científica española al juez, de enero de 2020, en el que se describen daños físicos ("tarjeta parcialmente quemada") se está refiriendo a la tarjeta que según la empresa de Gales había sido recibida, en septiembre de 2017, "físicamente intacta, sin cortocircuitos". Los daños físicos, pues, debieron ser provocados con posterioridad.

El pasado jueves, al día siguiente de trascender la respuesta de Gales, Alejandro Abascal, juez sustituto de García-Castellón en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional firmó una providencia, por orden del juez titular, en la que solicita a la Policía un informe sobre el atestado policial de Fuenlabrada realizado a raíz del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham el 1 de noviembre de 2015. El atestado de algo más ee un folio está en la causa de la pieza número 10 del caso Tándem-Villarejo que instruye el juez García-Castellón.