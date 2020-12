Detenido el bailaor Rafael Amargo por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido al bailarín y coreógrafo Rafael Amargo en una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Amargo fue detenido ayer al atardecer en un operativo que continúa abierto y en el cual, de momento, se ha detenido a tres personas más, una de las cuales es su pareja. La operación está bajo secreto por orden judicial, si bien las fuentes han precisado que Amargo está en principio imputado por un delito de pertenencia a organización criminal y otro de tráfico de estupefacientes. Rafael Amargo ha pasado la noche en dependencias policiales, en concreto en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de la calle Leganitos de Madrid.

Rafael Amargo es uno de los bailaores de flamenco más conocidos internacionalmente. Actualmente tiene previsto estrenar el jueves Yerma en el Teatro La Latina, en Madrid, en una nueva revisión muy personal de la obra de Federico García Lorca. Este poeta fue inspiración de uno de los espectáculos que más le sirvieron de trampolín, Poeta en Nueva York, de 2002. De todas maneras, Amargo fue un artista precoz, que llegó a Madrid con 16 años, con 22 firmaba un espectáculo y con 25 tenía una compañía. Después vino el camino de la fusión flamenca que le dio eco internacional.

Como explicaba en una entrevista al ARA hace casi una década, Amargo ha vivido como una estrella de rock. Afirmaba que le gustaba trabajar en Catalunya porque hay menos vida social y se centra más en el trabajo. " Yo llegué a Madrid en 1991, y estaban los supervivientes de la Movida, agüita , fue muy gordo! Yo he vivido mucho, he aprendido mucho y me encanta, no me quiero deshacer de ello".