Dolors Sabater impulsa un Guanyem Catalunya para presentarse a las elecciones en el Parlament

Exportar el modelo de Badalona a Catalunya. Bajo esta premisa, la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater y otros dirigentes de la candidatura municipalista impulsan un Guanyem Catalunya para dar el salto al Parlament si es posible en estas elecciones y si no en las siguientes. Según ha podido saber el ARA, este espacio municipalista de confluencia mantiene conversaciones desde hace semanas con la CUP, Anticapitalistas o Comunistas de Catalunya para explorar una candidatura unitaria en los comicios del 14-F. "Queremos estar, pero seguiremos trabajando si no llegamos a tiempo", señalan fuentes de Guanyem Catalunya.

La decisión final dependerá de las diferentes asambleas de Guanyem, pero sobre todo de las organizaciones políticas porque sus impulsores no quieren competir con partidos como la CUP, que forma parte de los Guanyem locales. En cualquier caso, el nombre de Guanyem Catalunya ya se ha registrado para presentar batalla en los comicios si se llega a un acuerdo con estos partidos para concurrir juntos. Estas mismas fuentes han descartado que Sabater pueda encabezar o formar parte de la candidatura de ERC o de la CUP si se presentan en solitario. "No se presentará en ningún espacio que no sea amplio y plural", dejan claro.

Reconocen, sin embargo, que la exalcaldesa de Badalona ha sido sondeada por estas dos formaciones. De hecho, e n el marco de las conversaciones filtradas en la operación Volhov, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, sugirió su incorporación a la candidatura en una reunión celebrada el 6 de marzo con la presencia del ex consejero de Gobernación, Xavier Vendrell, Eduard Voltas, ex secretario de Cultura, y Sergi Sol. Según avanzó El Confidencial, el diputado dijo que la actual cúpula de los republicanos tenía un perfil bajo y que para mejorar las expectativas electorales del partido había que poner "whisky". Cuando Voltas le preguntó a quien se refería, Rufián sentenció: "Dolors Sabater". "Es un perfil muy fanfarrón y trabaja muchas fronteras a la vez, también la de la CUP", resaltó. No será el caso.

Sabater y los otros dirigentes de Badalona que están detrás de esta plataforma quieren construir un espacio de confluencia a nivel nacional que hasta ahora ha sido imposible de gestar. "No queremos ser una coalición ni una suma de siglas, queremos reunir soberanistas e independentistas como ya se ha hecho en el ámbito municipal para aplicar en el Parlamento las políticas valientes y decididas que hemos llevado o llevamos a cabo", subrayan después de dejar claro que "no estamos preparados para ir solos".

Se trabaja, pues, por una confluencia que "rompa las costuras" de los partidos apostando por la transversalidad y la pluralidad para guarecerse en un solo paraguas y donde se trabaje "de abajo arriba" para que "la experiencia del municipalismo impregne las políticas a escala nacional". A la espera del resultado de las negociaciones con los partidos con los que se quieren presentar, Guanyem Catalunya ha elaborado un manifiesto para configurar esta candidatura nacional que ahora tiene que ser validada por las asambleas locales. "La iniciativa ha sido bien acogida, pero estamos en un proceso embrionario en el que ahora hará falta que lo ratifiquen", exponen desde este movimiento.