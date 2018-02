'¿Dónde he aprendido a hablar castellano?': el vídeo viral en defensa de la inmersión lingüística

"¿Dónde cojones he aprendido yo a hablar castellano?". Es la reflexión que hace el actor Pol Gise en un vídeo que se ha hecho viral en las redes. "Soy catalán y vivo en Cataluña, donde todo el mundo sabe que el castellano se discrimina, y yo con mi familia siempre he hablado en catalán, y entonces me pregunto: ¿dónde cojones he aprendido a hablar en castellano?", ironiza el actor, mientras comenta que le ha preguntado a su madre si le apuntó a clases clandestinas.

Gise concluye que la discriminación es "mentira" y fruto de la desinformación. El monólogo termina con una recomendación para aquellos que crean que el castellano está discriminado en Cataluña: "Informaos un poco".

La inmersión lingüística es un tema candente estos días después de que el gobierno español confirmara la semana pasada que está estudiando poner una casilla en la preinscripción escolar para que los padres puedan elegir que sus hijos hagan clases en castellano.

El vídeo ya cuenta con 170.000 visualizaciones en Twitter y ha sido compartido por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el ex secretario general del mismo partido en Cataluña, Albano Dante Fachin, entre otros.