Emma Stone espera su primer hijo

Emma Stone y su marido David McCary esperan su primer hijo, según avanza la revista People. Este lunes el Daily Mail publicaba unas fotos en las que se puede ver a la actriz de 32 años paseando por Los Angeles con una incipiente barriga. Stone y McCary, humorista y director, anunciaron su compromiso en diciembre de 2019. Meses después, en marzo, se vieron obligados a aplazar su boda debido al covid. Finalmente, la pareja celebró una ceremonia íntima en septiembre de 2020.

En 2018 Stone ya avanzaba en una entrevista que le hizo su amiga Jennifer Lawrence para la revista Elle que tenía ganas de formar su familia. "Mi perspectiva sobre los niños ha cambiado a medida que me he hecho mayor. Nunca hice de canguro o nada por el estilo. Cuando era adolescente tenía muy claro que nunca me casaría ni tendría hijos. Entonces me hice mayor y me di cuenta de que sí quería casarme y sí quería tener hijos", aseguraba.