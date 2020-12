Empresarios e instituciones de la Cerdanya piden celeridad en el otorgamiento de ayudas compensatorias

El Ayuntamiento de Puigcerdà ha pedido a la Generalitat y al Estado que las medidas de confinamiento perimetral de la Cerdanya vayan acompañadas "de manera urgente, de un paquete importante de medidas de reactivación económica para Puigcerdà y la Cerdanya". El equipo de gobierno se ha reunido de forma extraordinaria este martes al atardecer y ha aprobado solicitar formalmente a los gobiernos de la Generalitat y del Estado, y al resto de administraciones públicas, mecanismos de estímulo y de apoyo económico para toda la comarca, y particularmente para aquellos sectores de actividad económica más castigados.

Las medidas decretadas, que el consistorio asegura entender, puesto que "desgraciadamente son necesarias, vista la situación epidemiológica, impactan de pleno en el conjunto de la economía local, y particularmente en ámbitos como la restauración, el comercio, el sector turístico, la cultura o el deporte, entre otros, sectores que ya estaban especialmente afectados, y lo hacen en plena temporada turística de Navidad y de invierno".

Desde el Ayuntamiento han recordado que "venimos de una temporada de invierno anterior que ya se acabó de manera abrupta el marzo. Desde entonces, de manera intermitente, ha habido diferentes periodos de limitación o cierre de la actividad, que han castigado especialmente algunos sectores". Por todo ello, remarcan que "hace falta que estas medidas de apoyo económico se aprueben de manera rápida, dispongan de la dotación presupuestaria suficiente, se articulen mediante procedimientos simples y ágiles y permitan que las ayudas lleguen con celeridad a los trabajadores y empresas".

También recuerdan que "el grueso de los tributos vinculados a la actividad económica van a parar a la Generalitat y al Estado". Aun así, añaden, "el Ayuntamiento de Puigcerdà ya activó hace unas semanas una línea extraordinaria de ayudas de 400.000 euros para aquellos establecimientos del municipio más castigados, que se pueden solicitar hasta el 23 de diciembre". Desde el consistorio también han querido mostrar "nuestra solidaridad hacia todos los trabajadores y empresas de la comarca, así como con la ciudadanía en general" y han pedido, más que nunca, prudencia y responsabilidad individual.

En declaraciones a la ACN, el alcalde de la capital de la Cerdanya, Albert Piñeira, ha asegurado que entre el puente de la Purísima y el día de Reis son muchos los negocios que hacen de entre el 40% y el 60% de su facturación anual. El alcalde también ha lamentado que el ejecutivo catalán no permitiera aplicar antes algunas medidas restrictivas, como por ejemplo el cierre de las escuelas y, sobre todo, el instituto del municipio. Así, ha explicado que habían detectado que en este ámbito se estaban produciendo varios casos de transmisión comunitaria del covid -19.

"Un jarrón de agua fría"

En esta misma línea, desde la patronal Empresariat Cerdanya, su presidente, Francesc Armengol, ha exigido “celeridad en la aplicación de medidas económicas compensatorias y que sea fácil acceder”. En declaraciones a ARA Pirineu ha dejado claro que si estas medidas no llegan “de forma urgente”, la situación económica y social de la comarca “será complicadísima en los próximos meses”.

Armengol ha dejado claro que la decisión de la Generalitat “es un jarrón de agua fría total y absoluto, que no se esperaba nadie, y más cuando las medidas anunciadas la semana pasada iban en una línea completamente diferente”. Todo ello deja en una situación muy complicada hoteleros, restauradores y todos los sectores auxiliares.

"Neveras llenas, 9.000 euros en máquinas purificadoras y todo el personal reincorporado"

Un ejemplo de esta afectación la verbalizó poco después de conocerse la medida el responsable del Cerdanya Eco Resort de Prullans, David Isern, que regenta un complejo con hotel, aparthotel, camping y varias actividades complementarias. “Comida comprada para todos estos días, calefacciones, desinfecciones, 9.000 euros en máquinas purificadores de aire, toda la plantilla reincorporada, piscinas calentadas... todo esto, de haberlo sabido el viernes, nos lo ahorrábamos. Y de reservas estábamos ya desde lunes a tope, es muy complicado. Y otra vez en el decreto no nos obligan a cerrar para así no tener derecho a reclamar ayudas. El virus quizás no nos matará pero lo hará el gobierno”, denunciaba.

El cierre repentino de hoteles y restaurantes, sin embargo, tiene consecuencias más allá del mismo sector. Uno de los muchos ejemplos es el de la quesería El Molí de Ger, que este martes al atardecer cargaba contra la consejera de Salud , Alba Vergés, al considerar que se había actuado "tarde, mal e improvisadamente" y señalando que todos los pedidos que tenían que repartir este miércoles en hoteles y restaurantes han sido cancelados.

Una vez más, gracias @albaverges, para facilitarnos el trabajo, los pedidos que nos han hecho hoy que pensábamos repartir mañana, cancelades. S,está cubriendo de gloria tu departamento: tarde, mal e improvisado.Espero que en estas próximas elecciones os ahogáis en la miseria — Molino de Ger 🧀🧀🧀🧀 (@peremolideger) December 22, 2020

Ante toda esta situación, este mediodía, a las 12h, se ha convocado una concentración de protesta en la plaza del Ayuntamiento de Puigcerdà.