“Esto no es la Audiencia Nacional”

La Fiscalía General del Estado ha resuelto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se oponga a la acumulación "en estos momentos" de la causa que instruye la magistrada Carmen Lamela sobre los delitos de sedición/rebelión y pase a ser instruida por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Fuentes de la FGE han señalado a ARA que la posición ha sido decidida al más alto nivel y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional explicará su posición en un comunicado previsto para mañana, día martes, cuando vence el plazo de cinco días dado por el magistrado Llarena a la Audiencia Nacional para que le informe sobre las actuaciones. La posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional forma parte de dicho informe.

Esta mañana de lunes, día 20 de noviembre, el fiscal general del Estado en funciones, Luis Navajas, se reunió con los cuatro fiscales de sala encargados del caso (Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza) y los responsables de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, (el fiscal jefe Jesús Alonso y el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo).

La reunión había sido citada la semana pasada por el entonces fiscal general del Estado José Manuel Maza, desde Buenos Aires, donde se encontraba para asistir a el Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Ministerios Públicos.

Fuentes judiciales dijeron a ARA que Maza envió, ya enfermo y con fiebre alta, el mensaje de que se sentía en la obligación de estar presente en tan importante reunión para decidir sobre el informe solicitado por Llarena a la Audiencia Nacional.

La reunión de esta mañana fue presidida por el teniente fiscal del Supremo, Navajas, ahora fiscal general del Estado en funciones tras la muerte de Maza el pasado sábado en Buenos Aires. La reunión analizó la posición a adoptar ante el informe que deberá entregar mañana la Audiencia Nacional al Supremo.

El criterio de consenso es que la magistrada Lamela debe seguir instruyendo la causa y que más adelante, cuando, tras las elecciones del 21-D, algunas de las personas imputadas sean elegidas al Parlament y, por tanto, obtengan el fuero, se debería producir la acumulación.

Asimismo, se señala que las defensas han presentado recursos de apelación –el plazo de gracia vencía este lunes- ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los autos de prisión conformados por la magistrada Carmen Lamela.

Fuentes judiciales señalan que el origen, no confesado, de esta evolución es la declaración de Carme Forcadell y cinco miembros del Parlament en el Supremo el pasado 9 de noviembre.

En la reunión previa a las declaraciones, donde solo estuvieron presentes los letrados de los seis imputados, el magistrado Llarena, en un ambiente de tensión, intentó tranquilizar:

-Quiero deciros que no hagáis caso de lo que se está publicando en medios de comunicación estos días, no existe una posición predeterminada, esto no es la Audiencia Nacional, vamos a escuchar los argumentos y a ordenar diligencias.

Esta frase, descontextualizada y presentada de manera despectiva hacia la Audiencia Nacional, especialmente por el entonces imputado Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa del Parlament, que no había estado presente cuando Llarena la pronunció ante los letrados, ha creado cierta irritación y enfrentamiento.

Fuentes de la Fiscalía señalan que "no es presentable desde el punto de vista procesal correr contra el reloj de la campaña electoral del 21-D". Esas fuentes señalan que, en todo caso, la magistrada Lamela ha señalado en su auto de prisión que los imputados pueden pedir declarar cuantas veces lo deseen.

"Y si están dispuestos a explicar a la magistrada aquello que Ramona Barrufet señaló –seguida más tarde por los cuatro miembros de la Mesa- a Llarena, obtendrán la libertad provisional bajo fianza”, apuntaron. Con todo, la decisión final sobre la acumulación será del magistrado Llarena. Un tribunal inferior no puede "resistir" la acumulación de la causa si lo solicita un tribunal superior.

Pero, claro, Llarena una vez recibido mañana el informe de la Audiencia Nacional, tendrá que pasarlo a informe de los cuatro fiscales de sala del Supremo, quienes a su vez han participado de la decisión, adoptada esta lunes, de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe oponerse, ahora, a acumular las causas.