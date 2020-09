¿El rey Felipe VI está en contra del gobierno Sánchez-Iglesias?

Este es el dilema que el viernes por la noche afrontaban todos los portadistas, y los titulares de cada diario nos ofrecen pistas sobre la posición de cada uno. Fijémonos bien. En un primer grupo están los que no hacen hincapié en la llamada del rey a Lesmes sino en la reacción de Unidas Podemos. Es el caso de La Razón (“Iglesias y Garzón acusan al rey de ir contra el gobierno”) y El Mundo (“Iglesias provoca desde el gobierno una dura ofensiva contra Felipe VI”). Estos medios invierten la prueba de carga y, en vez de definir si creen que el rey se ha colocado en una posición partidista, optan por poner en boca de Iglesias y Garzón lo que ellos a buen seguro que también piensan, es decir, que el rey está en contra del gobierno, pero no osan decir porque saben que esto sería una violación de la Constitución. En un segundo grupo están los diarios que no se quieren mojar para no criticar la monarquía y hacen titulares más asépticos. Aquí estarían El País (“Tormenta política por una llamada del rey al presidente del Supremo”), La Vanguardia (“El poder judicial reprocha al ejecutivo la ausencia del rey en Barcelona”) y El Periódico (“Pulso del poder judicial al gobierno por el rey”).

Sin complejos

Y el tercer grupo lo forman los diarios que no tienen complejos en decir que el rey apoya a los jueces contra el gobierno español. Y aquí coinciden la prensa conservadora y monárquica con más solera, es decir, el Abc (“El rey expresa su malestar después de ser vetado por el gobierno”), y la prensa soberanista catalana (y, por lo tanto, republicana). El ARA titula directamente “El rey se alinea con los jueces contra la Moncloa”, y El Punt Avui hace un titular valorativo genérico (“De juzgado de guardia”), pero el primer subtítulo es muy claro: “El rey toma partido por el poder judicial en el enfrentamiento con la Moncloa”.