El presunto asesino del histórico activista LGTBI valenciano Fernando Lumbreras reconoce el crimen

El cuerpo de Fernando Lumbreras, de 60 años, referente valenciano del movimiento LGTBI, fue hallado sin vida en su casa en Valencia el 3 de diciembre del 2018. Esta mañana, su presunto asesino ha reconocido ser el autor del crimen en la primera jornada del juicio. Así lo ha explicado el abogado de la acusación, Santiago Monzón, al periódico El Mundo.

A preguntas de la fiscal, Socorro Zaragozá, el acusado, Shalva Esiava, un joven de 26 años, ha admitido los hechos pero ha aducido que estaba bajo los efectos de "sustancias ilegales". "No supe llevar la situación, no supe parar", ha añadido. El trágico suceso habría tenido lugar después de que el autor confeso quedara con la víctima y, después de una discusión, lo golpeara, lo apuñalara y lo asfixiara hasta matarlo.

El testigo del principal acusado concuerda con las hipótesis policiales, que desde un inicio señalaron que no se trataba de un crimen de odio y que el agresor era un conocido de la víctima. Algunos de los elementos que reforzaron esta línea de investigación fueron que la puerta del domicilio no estaba forzada y que el activista ofrecía a menudo su casa para acoger a personas que le solicitaban ayuda, algunas de muy próximas y otras no tanto.

A diferencia del presunto asesino, quien ha negado cualquier participación directa en la muerte de Lumbreras ha sido Víctor Joaquín Lacasta, un joven de 27 años que ha afirmado que conoció los hechos a posteriori. Con todo, el presunto cómplice ha reconocido que sabía que el acusado había quedado con la víctima, que acompañó Esiava hasta el domicilio del activista LGTBI y que lo ayudó a deshacerse de los objetos robados: un móvil, una mochila y una bicicleta eléctrica.

La Fiscalía ha pedido 22 años de prisión para Esiava por asesinato y cinco más por robo. Para Lacasta, ha solicitado siete años por haber ayudado al autor confeso en el robo y por haber encubierto el crimen.