La Fiscalía de Schleswig estudia posible extralimitación de los jueces al valorar si hubo violencia

651x366 Imatge de la presó de Neumünster, on des de fa una setmana hi ha tancat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. / JENS SCHLUETER / EFE Imatge de la presó de Neumünster, on des de fa una setmana hi ha tancat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. / JENS SCHLUETER / EFE