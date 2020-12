Una Fiscalía que hace política

La Fiscalía es una institución que en el ordenamiento jurídico español se encarga de promover la acción de la justicia y, en los juicios, acusa en nombre del pueblo, es decir, del interés común. Como tal, no forma parte de la carrera judicial y está organizada de forma que jerárquicamente depende de un cargo nombrado por el gobierno español, la Fiscalía General del Estado. La carrera fiscal, sin embargo, se ha sumado entusiásticamente al pulso que el poder judicial español mantiene con el ejecutivo de Pedro Sánchez, y una buena muestra de esto son los informes en los que rechaza la concesión de un posible indulto a los condenados en el juicio del Procés.

Lejos de ser meramente técnicos y objetivos, los informes respiran ánimos de revancha contra los presos políticos catalanes y una concepción totalmente retrógrada del derecho. Los cuatro fiscales que firman los informes, y que son los mismos del juicio, ni siquiera se limitan al contenido de la sentencia del Supremo sino que insisten en su relato de la violencia ("agitación violenta en la calle"), consideran que los hechos "desbordan" el delito de sedición, ignoran la sentencia de la Audiencia Nacional en el juicio a Trapero y afirman que el plan de los Mossos para el 1-O fue "inane", cargan contra la administración penitenciaria catalana por haber concedido el tercer grado a los presos (lo consideran una "burla") y, last but not least, afirman que un indulto perjudicaría a todos los españoles "y sobre manera a los que siendo a la vez catalanes han creído y creen en la vigencia ordenada del modelo político democrático instaurado en 1978".

O sea, que la decisión se toma para proteger a los catalanes defensores del régimen del 78 y contrarios a la concesión de los indultos, que según las encuestas son un 20% del total. ¿Con qué autoridad se pueden estos fiscales convertir en portavoces de una sociedad catalana que, elección tras elección, demuestra que rechaza la actuación de la justicia española en este caso concreto y que aboga por una reforma en profundidad del modelo constitucional español?

Pero es que estos fiscales van más allá, puesto que avisan de que la concesión de los indultos no puede ser una "moneda de cambio" para recibir apoyos parlamentarios. Se alienan así con las tesis de la derecha según las cuales todo ello no sería más que una concesión a ERC por su apoyo a los presupuestos. ¿Desde cuándo la Fiscalía tiene que entrar a valorar lo que pasa en otro poder del Estado, en este caso el legislativo? ¿No se dan cuenta de que están cuestionando el papel que les otorga la Constitución que tanto dicen defender?

La situación es crítica para el gobierno español y pide una actuación decidida y firme. En primer lugar, dando luz verde a la concesión de los indultos, puesto que es la manera más rápida de poner en libertad a los presos y avanzar así en la resolución negociada del conflicto político y en la normalización de la convivencia en Catalunya y en todo el Estado. Y, en segundo lugar, afrontando una reforma urgente de la carrera fiscal y del poder judicial para despolitizarlos y homologarlos con los del resto de la UE.