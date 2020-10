Fotografía: las 10 citas que no te puedes perder en otoño

Valdrá la pena salir de casa para adentrarse en el alud de propuestas fotográficas de los próximos meses, desde la tradicional exposición del World Press Photo en el CCCB y la oferta de La Virreina, Foto Colectania y el Kbr de Mapfre hasta festivales como por ejemplo el InCadaqués y el Panoramic.

1. Manolo Laguillo, más que el cronista de los cambios de Barcelona

LA VIRREINA

La pandemia ha afectado la manera en la que la gente percibe Barcelona. El fotógrafo Manolo Laguillo (Madrid, 1953) hizo la prueba: enseñó a sus amigos algunas de las fotografías de diferentes puntos de la ciudad hechas durante el confinamiento y le sorprendió que no los identificaran. “Esto quiere decir que normalmente cuando miramos más allá de los tres o cuatro metros que tenemos delante miramos abajo y no arriba”, afirma el fotógrafo con motivo de la exposición que le dedica La Virreina a partir de este miércoles. A pesar de todo, el público sí que encontrará en sus fotografías puntos de la ciudad que es imposible no reconocer, como por ejemplo la Rambla, la Casa Amatller, la Casa Batlló, la Sagrada Família y las características pantallas acústicas de Gran Via. “Son un documento fotográfico bastante inédito”, afirma el director de La Virreina, Valentín Roma, que no tenía previsto incluirlas en el recorrido. “Ha habido muchas imágenes de las calles vacías, muchas imágenes de prensa y domésticas, pero nos parecía que teníamos que dar una importancia sustancial a la mirada de alguien que ha fotografiado con tanta insistencia y rigor la transformación de Barcelona durante los años 80 y 90 aplicada a un contexto muy específico”.

Para Roma, Manolo Laguillo es también “uno de los grandes fotógrafos documentales europeos” y lo ha querido mostrar con otros proyectos desarrollados en países como Japón, los Estados Unidos, México, Italia y el Líbano. Precisamente las fotografías japonesas que hay en la sala inicial condensan los intereses de Laguillo cuando fotografía una ciudad: “el contraste entre una ciudad grande y otra pequeña" como dice él mismo. "Lo que me interesa no es tanto la gente sino los espacios que condicionan la vida de la gente, lo que podríamos denominar la fisiología de la ciudad, el que las calles sean anchas o estrechas y los edificios sean altos o bajos. Generan unos espacios que condicionan los estados de ánimo, la biografía de las personas que los habitan”.





651x366 Manolo Laguillo y la Barcelona pandémica / MANOLO LAGUILLO / LA VIRREINA Manolo Laguillo y la Barcelona pandémica / MANOLO LAGUILLO / LA VIRREINA

La exposición incluye 27 proyectos, ocho de los cuales son inéditos, y una cata del proyecto sobre las ciudades entre Occidente y Oriente que ha empezado en Trieste. En paralelo a la ciudad de Barcelona, los trabajos de Laguillo también documentan cómo ha cambiado España desde los años 80, a través de proyectos dedicados a ciudades que él considera que no están ni en el centro ni del todo en la periferia, como por ejemplo Zamora, Cáceres, Teruel, Ciudad Real, Jaén, Soria y Palencia. También está presente la fotografía de centrales nucleares, como por ejemplo Vandellós I y Zorita, porque son una imagen de la energía que hizo posible este cambio, y en otros trabajos dedicados a los estragos de la gota fría en Bilbao en 1983, las afueras de Madrid y el estrecho de Gibraltar.

2. Los adolescentes y su rabia, según Tanit Plana

LA VIRREINA

La fotógrafa Tanit Plana decidió que respondería al encargo que le hizo La Virreina con adolescentes y desarrolló el proyecto siguiendo sus códigos: encontró chicos de clases sociales diferentes que aparecen en los 74 retratos que forman la muestra Puber a partir de un casting convocado a través de Instagram. La muestra también incluye una playlist de Spotify con las canciones que más estaban escuchando en aquel momento –era un requisito para participar– y una compilación de vídeos de la aplicación TikTok. Otra condición era que tenían que pensar muy bien cómo querían ser retratados. “Tenían que decidir la ropa y el peinado, y si querían traer algún objeto”, explica Tanit Plana. Como contrapunto, ella los retrató en lugares ruinosos para representar “la mierda de planeta” que les queda después de los estragos que han provocado las generaciones de sus abuelos y sus padres. Curiosamente, estos lugares llenos de desechos y malas hierbas pueden recordar a los de algunas fotografías de la exposición de Manolo Laguillo.

651x366 Uno de los retratos de 'Puber', de Tanit Plana / TANIT PLANA / LA VIRREINA Uno de los retratos de 'Puber', de Tanit Plana / TANIT PLANA / LA VIRREINA

Todos los chicos de los retratos miran a cámara y no sonríen. “El gesto tiene una especie de serenidad y gravedad –explica Plana–. Los de la generación Z están muy cabreados por cómo está el mundo. Están muy comprometidos más allá de como nosotros lo entendemos. Tienen muchas ganas de estar presentes y ser activos, y esto me ha sorprendido mucho”. Antes de retratarlos estuvo en contacto con ellos para “entender con quién dialogaba”. De entrada, el abanico de edad del casting era de entre 9 y 19 años, pero no fue un criterio estricto. “Adolescente es quien toma la palabra y se siente interpelado por el proyecto”. De hecho, cree que la gente de su edad comparte sus vicisitudes por la “precariedad” y la incertidumbre. “Yo me siento fuerza joven. Aquella estabilidad asociada con hacerse mayor ha desaparecido de nuestras vidas”, explica la artista.

El proyecto tiene la peculiaridad de que el proceso de selección no dejó fuera a nadie: “Me gusta mucho la palabra casting, conecta mucho con los adolescentes. Hay todo un vocabulario que funciona si lo manejas, y cuando les hablas de un casting deciden que quieren ser mirados, que quieren ser elegidos. Su decisión de venir es la selección”. Como los cantantes de moda que cantan un tema juntos, Plana no ha querido dar solo su visión de los adolescentes, sino que ha querido añadir más capas al proyecto: invitó al experto en subculturas juveniles Oriol Rosell que hiciera tres podcasts analizando las canciones de los adolescentes y la selección de vídeos de TikTok, que rehúye lo que es normativo, es de la investigadora cultural Estela Ortiz.

3. Festival Panoramic: imágenes íntimas en la época de las pantallas

GRANOLLERS Y ARTES SANTA MÒNICA

El 2017 la fotógrafa Anna Galí perdió un hijo, que murió por una sobredosis a los 18 años. La fotografía fue una parte fundamental de su luto y de la "reconciliación con él", explica la misma artista. Fue a través del acceso que tuvo a las redes sociales del hijo después de muerto que descubrió que era "una persona atormentada que buscó en el consumo de drogas una vía de escape a su incomodidad en el mundo, y que compartió esta parte más íntima y secreta a través de redes sociales e internet". Anna Galí decidió compartir este descubrimiento con el público con la exposición Time on Quaaludes and Red Wine, una de las 14 del Festival Panoramic. La muestra estará en cartel en el espacio Dents de Serra de la Fàbrica de les Arts Roca Umbert hasta el 1 de noviembre, y quiere ser una advertencia a los más jóvenes del peligro del consumo de drogas. Otra muestra de las que se pueden ver en Granollers documenta un proceso de luto: en Transitional Jacqui Barrowcliffe usó la fotografía para retratar el impacto de la ausencia de su marido en su espacio doméstico y hacer una metáfora de sus emociones.

651x366 Mar Llop expone en el Arts Santa Mònica dentro del festival Panoramic / MAR LLOP / PANORÀMIC Mar Llop expone en el Arts Santa Mònica dentro del festival Panoramic / MAR LLOP / PANORÀMIC

Este año se celebra la cuarta edición del Panoramic, y la principal novedad es que desembarca en Barcelona con cuatro exposiciones más y varias actividades en instituciones como el centro Kbr de la Fundación Mapfre. Entre las muestras barcelonesas destaca la exposición del a menudo polémico fotógrafo francés Antoine d'Agata, que acogerá Arts Santa Mònica. La vida desnuda es el resultado perturbador de recorrer París durante el confinamiento e inmortalizar con una cámara termogràfica lugares como por ejemplo las calles, los hospitales y las morgues. Como se puede ver con estas exposiciones, el festival de este año está centrado en el impacto de la extimidad -hacer pública la intimidad- en los artistas. Como dice Mercè Alsina, la historiadora y comisaria de la exposición de Arts Santa Mònica El otro ubicuo. Migraciones del cuerpo fragmentado, se han centrado en este concepto para seguir profundizando en "la relación a través de la imagen de los individuos con nosotros mismos y en sociedad, como la imagen no es solo hacer un reportaje o documentar lo que pasa sino que también es una manera de pensar y de imaginar escenarios posibles ". En cambio, el realizador y también comisario Andrés Hispano hace hincapié en cómo circulan las imágenes privadas: "Entendemos la extimidad como el flujo de imágenes que están propiciando los smartphones y las redes –afirma–. El mismo dispositivo donde tenemos estas imágenes, tanto fijas como en movimiento, hace que se empiece a explorar un territorio donde lo importante no es el origen de la imagen sino de qué manera se quiere compartir en un momento determinado" .

4. Cadaqués expone fotos incluso bajo el agua

CADAQUÉS

Con Dalí descolgándose de un helicóptero en la bahía de Roses, hasta parece que el genio surrealista no se quiera perder el festival InCadaqués, una cita excepcional que reúne en este paraíso hasta 25 exposiciones de 35 autores procedentes de 15 países, que se reparten en 20 galerías y espacios icónicos del municipio, incluso bajo el agua (en concreto, parte de las muestras de Martina Matencio y Marguerite Bornhauser flotarán sobre la bahía). Salvador Dalí es protagonista de una de las exposiciones más destacadas, que incluye una cincuentena de instantáneas que le hizo su amigo Joan Vehí, un carpintero que documentó la vida íntima del pintor en Cadaqués durante cuatro décadas. Esta muestra es un homenaje al retratista, muerto en mayo, y es también la excepción del festival, porque se centra en exponer obra para la venta, es decir, va dirigido a coleccionistas y a público dispuesto a comprar obra original. “Buscamos calidad, que haya diferentes técnicas (blanco y negro, fotografía histórica, artística, documental...) y que haya diferentes maneras de explicar a través de series de fotos”, dice Valmont Achalme, director del InCadaqués.

651x366 Una de las fotografías que Marguerite Bornhauser expone dentro del festival InCadaqués / MARGUERITE BONHAUSER/ IN CADAQUÉS Una de las fotografías que Marguerite Bornhauser expone dentro del festival InCadaqués / MARGUERITE BONHAUSER/ IN CADAQUÉS

Entre los hits que se podrán ver hasta el domingo, Achalme destaca el dúo Albarrán Cabrera, uno de los más cotizados gracias a su técnica de impresión, que incluye, por ejemplo, papel japonés y oro; la primera exposición en España de la canadiense Lesia Maruschak, que interviene con pigmentos y a mano sobre foto documental; la primera muestra de Stéphane Mahé, con imágenes que parecen cuadros de Edward Hopper; el portfolio de René Groebli, que retrata su luna de miel de 1953, y también el redescubrimiento de Mey Rahola, pionera de la fotografía artística en la primera mitad del siglo pasado.

5. Los lugares de Samuel Aranda

TORROELLA DE MONTGRÍ

Sigue en cartel en el museo de fotografía de la Fundación Vila Casas, Palau Solterra, en Torroella de Montgrí, la gran exposición del reportero Samuel Aranda sobre sus lugares predilectos: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y l'Empordà. Hasta el 2 de mayo.

6. El manifiesto de William Klein

LA PEDRERA

Llega a la recta final la primera gran retrospectiva que muestra todas las vertientes de la trayectoria de William Klein como fotógrafo y artista plástico. Sus fotografías de Nueva York son inolvidables. Hasta el 1 de noviembre.

7. La Mapfre estrena centro

Kbr

La Fundación Mapfre abrió su nuevo centro internacional de fotografía en Barcleona, el Kbr, hace pocas semanas con dos grandes exposiciones: la primera retrospectiva en el estado de Billy Brandt y una exposición de su magnífica colección del norteamericano Paul Strand. Hasta el 24 de enero.

8. ‘Basado en historias reales’

FOTOCOLECTANIA

La Fundació Fodocolectania da una nueva visión de su colección explicando las historias que hay detrás los trabajos de fotógrafos como por ejemplo Juan Manuel Castro Pietro, Cristina García Rodero, Chema Madoz, Ramón Masats y Gervasio Sánchez. A partir del 31 de octubre.

9. Entrar en la Barcelona de los 60

IDEAL

Entrar en una sala de 1.000 metros cuadrados y plantarse en la Barcelona de los años 60 ya es posible, gracias a la tecnología pero sobre todo a las espectaculares imágenes que hicieron seis fotógrafos que supieron captar la vida que corría por las calles de la ciudad. Barcelona, memoria fotográfica es la nueva experiencia inmersiva del Centro de Artes Digitales de Barcelona Ideal, que se podrá ver hasta Navidad en el Poblenou.

10. World Press Photo

CCCB

La fundación Photographic Social Vision volverá a traer el mejor fotoperiodismo al CCCB con la nueva edición del World Press Photo. Entre los galardonados de este año están los barceloneses Ricard García Vilanova y Ramon Espinosa y el sevillano Antonio Pizarro Rodríguez. A partir del 14 de noviembre.