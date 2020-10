La Generalitat garantiza el paso nocturno hacia Andorra y Francia

La cúpula directiva del Procicat, el Plan territorial de Protección Civil de Catalunya, ha comparecido este domingo al atardecer para aclarar las dudas en torno el nuevo toque de queda. Desde Andorra se ha seguido con atención la rueda de prensa en directo, para saber si el consejero de interior, Miquel Sàmper, se pronunciaba sobre la movilidad en la frontera hispanoandorrana.

Ha sido una periodista del diario Segre que, en la primera pregunta de la comparecencia, ha pedido saber como daria el paso entre Catalunya, Andorra y Francia. Sàmper no ha dado muchos detalles pero ha asegurado que "a fecha de hoy las salidas de la comunidad (de Catalunya) no están restringidas fruto del toque de queda y el estado de alarma decretados". Esta declaración coincidiría con lo que aseguraba al Ara Andorra el embajador español en Andorra, Àngel Ros, el cual ha recalcado que la frontera no quedará cerrada, sino que será la circulación la que estará restringida. "No se podrá circular durante las horas que ha estipulado la Generalitat, pero las fronteras y la aduana dependen de España y, por lo tanto, no se puede asegurar que la frontera quede bloqueada", ha afirmado.