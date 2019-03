Goirigolzarri se mete el "túnel del tiempo" sin explicar por qué sustituyó a Rato

"Prácticamente no hemos preguntado porque 'Goiri' dejó a todos nuestros clientes, empezando por Rodrigo Rato, muy bien, y porque ha quitado hierro al caso. Una regla elemental en derecho penal es que cuando tienes un testigo tan favorable, no hay que menearlo", dijo el abogado de uno de los acusados a este diario. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde el 9 de mayo de 2012, se introdujo, según sus palabras, "en el túnel del tiempo" y dejó a todos los acusados, auditor y Banco de España, muy bien parados, algo que no se podía realizar sin un requisito: vaciar de contenido, según su relato, el juicio oral.

La declaración de 'Goiri', como le llaman todos -nombre que pronunciado así hubiera ahorrado a la presidenta del tribunal Ángela Murillo el dolor de cabeza de citar con dificultades al presidente de Bankia-, podría titularse como aquella película de cámara oculta de Manuel Summers 'To er mundo e güeno'.

Todos eran profesionales en la entidad que presidía Rodrigo Rato, Bankia tenía activos ocultos o participaciones en empresas que teóricamente sobraban para recuperar los activos fiscales diferidos contraídos, el Banco de España tenía los conceptos clarísimos y los datos de las cuentas estaban en marzo de 2012 "sobre los pupitres".

¿Cómo fue entonces que el ministro Luis de Guindos decidió cargarse a Rato y poner a Goirigolzarri? Ah, esta pregunta no se encuentra en el "túnel del tiempo" que proyectó este martes el presidente de Bankia. ¿Y cómo fue que los españoles tuvieron que poner con cargo a los presupuestos vía FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) 22.840 millones de euros (18.000 millones más las participaciones preferentes) para cubrir el déficit patrimonial que, además, exigió, según recordó, no sin elegancia Goiri, solicitar una "facilidad financiera" de 100.000 millones al sistema del euro? Vade retro: ¿cómo pronunciar la palabra "rescate", vocablo prohibido?

El efecto de la crisi económica

Lo que se colige es que si todos lo hicieron profesionalmente la crisis de Bankia ha sido obra de la naturaleza: la feroz crisis de los valores bancarios en la Bolsa española durante el periodo febrero-mayo de 2012 en paralelo a la doble recesión. Y, también, a raíz de las nuevas exigencias de capital de los decretos Guindos de febrero y mayo de 2012. ¿Pero lo que está en el banquillo no son las cuentas de salida a Bolsa, del primer semestre de 2011?

Y así, Goirigolzarri coincide con la tesis de Francisco Celma, a saber, que los hechos fueron el resultado de accidentes sobrevenidos: exigencias de capital que se proyectan hacía atrás y crisis económica y bursátil. En otros términos, pasemos página, aquí ha habido una crisis de la que ya no nos acordamos, por qué tenemos que buscar los tres pies al gato.

Se entiende, pues, que las defensas de los acusados hubieran decidido que solo preguntarían haciendo el paripé. Porque Goiri ha sido el Papa Noel que anticipadamente ha llegado a San Fernando de Henares para regalar su sonrisa y su comprensión.