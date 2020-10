Jennifer Arcuri admite que tuvo una relación con Boris Johnson mientras estaba casado

La empresaria norteamericana Jennifer Arcuri dio por hecho en una entrevista que publicaba el sábado el tabloide Daily Mail que mantuvo una aventura sentimental con el ahora primer ministro británico, Boris Johnson. El líder conservador evitó este año una investigación criminal por haber favorecido presuntamente a Arcuri cuando él era alcalde de Londres, entre 2008 y 2016.

Cuando le preguntaron por este affaire, que habría sucedido cuando el líder conservador todavía estaba casado, Arcuri respondió: "Creo que no hace falta ni decirlo, está en todas partes, pero no pienso hablar de ello". "En ese momento me preocupaba por él profundamente, aunque nunca utilicé la palabra con A [refiriéndose a amor]. No habría reconocido estar enamorada. Me importaba mucho este hombre y creo que eso lo deja absolutamente claro. Eso es todo lo que quiero decir", decía la empresaria, de 35 años.

