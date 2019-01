Las defensas solicitan al Supremo que se defina sobre el 'caso Demirtas'

La defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, solicita en un nuevo escrito, dirigido al tribunal del juicio oral de l'1-O el pasado 17 de enero, que se pronuncie sobre la aplicabilidad de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) referida al caso Demirtas, el diputado kurdo en prisión preventiva durante casi dos años. El TEDH dictó sentencia el 20 de noviembre de 2018 en la que condenaba la medida y exigía al gobierno de Turquía en todo caso la aplicación de medidas “menos gravosas” para el diputado -finalmente condenado a cuatro años de prisión- para que pudiera seguir ejerciendo la actividad parlamentaria.

El pasado miércoles, según adelantó ARA, el Pleno del Tribunal Constitucional abordó el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra la prisión preventiva que cumple desde el 2 de noviembre de 2017. Su defensa solicitó que se tuviera en cuenta el caso Demirtas al examinarse el recurso.

El ponente, Juan José González Rivas, presidente del TC, propuso desestimar el recurso. En su propuesta, la sentencia del TEDH del 20 de noviembre era mencionada para apuntar sencillamente que no se aplicaba al caso de Junqueras. Varios magistrados del sector considerado “progresista” argumentaron que la ponencia no debía limitarse a desestimar lisa y llanamente la sentencia de Estrasburgo sino que era necesario analizar en detalle por qué razón la sentencia del caso Demirtas no era de aplicación. Se acordó que González Rivas reharía la ponencia para ser debatida en el próximo pleno, previsto para el martes 29 de enero.

No era la primera vez que el caso Demirtas era objeto de debate en el TC. El pasado 20 de diciembre de 2018, el Pleno tuvo que resolver una petición puntual de la defensa de Jordi Sánchez: dejar en libertad al dirigente independentista preso en base, sostenía, al hecho “sobrevenido” de la sentencia sobre Demirtas.

El Pleno rechazó la petición puntual con el argumento de que la sentencia “no actúa de manera directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales, exigiendo una proyección automática de la ejecución de la misma; no se trata de una circunstancia sobrevenida que pueda provocar un efecto automático en los procedimientos judiciales internos”.

Con todo, durante el debate del pasado miércoles 16 de enero, los magistrados del Tribunal Constitucional antes citados han estimado, según fuentes judiciales consultadas por ARA, que resolver el recurso de amparo de Junqueras -al que seguirán el de Sánchez y Jordi Cuixart- exigía entrar al fondo de la sentencia del TEDH sobre Demirtas, habida cuenta de que el Tribunal Supremo no lo ha hecho.

Precisamente, en su escrito de 17 de enero, la defensa de Sánchez, Turull y Rull recuerdan al tribunal de enjuiciamiento que en su recurso de súplica del 14 de diciembre ante dicho órgano contra la decisión de mantener la prisión preventiva planteaban la necesidad de tener en cuenta la sentencia del TEDH.

Sin, embargo, en su respuesta del pasado 9 de enero, el tribunal, que toma nota del caso Demirtas como argumento de la súplica remite a la resolución recurrida y a lo dicho en anteriores resoluciones (la mayoría de las cuales fueron dictadas antes de la sentencia del 20 de noviembre de 2018 sobre el caso Demirtas).

El TC, según fuentes judiciales, desestimará el recurso de amparo de Junqueras al considerar que no es de aplicación el caso Demirtas. Pero para conseguir la unanimidad del Pleno, el presidente González Rivas tendrá que aportar una fundamentación sobre la sentencia de Estrasburgo y su inaplicabilidad en el caso español. Los magistrados quieren resolver el recurso en el Pleno que empieza el martes 29 de enero, la semana anterior al previsible comienzo del juicio oral.