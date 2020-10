Llarena rechaza trasladar la causa de Gabriel y Serret a Catalunya porque se mantienen en el exilio

La defensa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, exiliada en Ginebra, ha denunciado hoy que el juez Pablo Llarena ha rechazado remitir su causa del Tribunal Supremo a los juzgados de instrucción de Barcelona, tal como reclamaba. De hecho, el instructor así lo determinó en dos autos del 14 de octubre pasado, una en lo referente a Gabriel y otra a la ex consejera Meritxell Serret, exiliada en Bruselas. La defensa de la exdiputada cupaire argumenta que Gabriel no vuelve a Cataluña por el hecho de que la Abogacía del Estado deja la puerta abierta a formular una acusación diferente de la de desobediencia cuando argumenta en contra del traslado de la causa.

Todo ello llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictaminara ayer en su sentencia contra los miembros de la mesa del Parlament que la absolución de Mireia Boya podía afectar la situación otros procesados "en rebeldía". "Somos conscientes que el que se decida sobre ella podría tener consecuencias respecto a otros procesados que se encuentran en rebeldía y pendientes de ser juzgados", dictaminaba la resolución del TSJC. Además de Gabriel, Serret es la otra exiliada que no está procesada por rebelión ni sedición, sino por malversación, delito por el que se puede juzgar en Catalunya a aquellas personas que no estén aforadas .

En este sentido, Serret reclamó en el mes de mayo el traslado de la causa a Barcelona, aduciendo que la sentencia del juicio del Procés no dejaba más margen que una acusación por desobediencia; sin embargo, Llarena también se opone. La conclusión del magistrado instructor es que el planteamiento de la competencia del Supremo se puede volver a hacer en el momento procesal oportuno y esto es después de haber cerrado definitivamente la instrucción, con los escritos de acusación sobre la mesa y a un paso del juicio.

Como Serret, el abogado de Anna Gabriel, Benet Salellas, reclamó remitir el caso a los juzgados de Barcelona porque la exdiputada había dejado de ser aforada con la aplicación del 155 y, por lo tanto, el Supremo ya no era competente, un argumento que ya fue rechazado el enero del 2018. En segundo lugar, argumentaba que una vez celebrado el juicio del 1-O sin la presencia de los exiliados se caía el argumento de Llarena de la inescindibilidad de la causa: uno de los argumentos para mantener a todos los acusados al Supremo era que la causa de unos no se podía separar de la de los otros, a pesar de que finalmente algunos de los encausados hayan sido juzgados en el Supremo y otros al TSJC. Precisamente, el tercer argumento de la defensa es que el TSJC acabaría juzgando a los miembros de la mesa del Parlament.

Salellas denuncia que, cuatro meses después, Llarena ha decidido dar la razón a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado, argumentando que hasta que Gabriel no comparezca ante el Supremo, no se puede posicionar sobre la competencia de la causa. La Abogacía del Estado dice, concretamente, que hay que concretar la acusación contra la exdiputada, y abre la puerta así a formular una acusación diferente de la de la desobediencia. "Un pronunciamiento como el ahora solicitado [el traslado de la causa a Catalunya] resulta prematuro cuando la Sra. Gabriel ni siquiera ha prestado declaración y no ha podido concretarse su acusación, de forma que analizar ahora esta cuestión, apartándonos de lo que se ha mantenido hasta ahora, traería cierta predeterminación de los términos de la eventual acusación que, en su día, se pueda dirigir contra la Sra. Gabriel", sostiene la Abogacía.

La plataforma de apoyo a la dirigente independentista, Free Anna Gabriel, ha denunciado hoy que el mensaje del Supremo no deja margen a la especulación: "Anna Gabriel ha sido declarada en rebeldía y se tiene que entregar a las autoridades competentes y ser trasladada al Tribunal Supremo para declarar ante el juez instructor". Será solo entonces cuando se podrá valorar "la responsabilidad criminal que pueda derivarse de una eventual actuación delictiva", resalta la plataforma a partir de los escritos de la acusación.

El diputado Carles Riera ha afirmado que la negativa del juez Pablo Llarena a permitir que la exdiputada Anna Gabriel sea enjuiciada en Catalunya "evidencia el conflicto abierto por el Estado contra el conjunto del independentismo" recordando "las 2.850 personas represaliadas por su implicación por la libertad política en todos los Países Catalanes". "En el marco de esta causa general contra la autodeterminación y la democracia, no puede haber juicios justos ni en el Supremo ni en el TSJC", ha dejado claro Riera, que ha vuelto a exigir la amnistía para los presos políticos y el regreso de los exiliados.