Meghan Markle revela que este verano perdió al hijo que estaba esperando

Meghan Markle ha explicado en una carta a The New York Times que perdió a un hijo en verano, antes de que se hiciera público que estaba embarazada. La noticia, que llega después de que en los últimos tiempos se haya especulado mucho con la posibilidad que la duquesa estuviera embarazada, ha sacudido la paz mediática de la cual disfruta la pareja en Estados Unidos, donde se instalaron después de abandonar la familia real británica.

Markle explica en esta carta abierta, titulada Las pérdidas que compartimos – The losses we share, en el original en inglés–, que una mañana del mes de julio sus deseos de volver a ser madre se empezaron a frustrar. Dice que después de dar de comer a los perros notó una especie de "fuerte rampa". El dolor, explica, la obligó a sentarse en el suelo con su hijo Archie, que tenía en los brazos porque le acababa de cambiar el pañal. "Después de cambiarle el pañal, sentí una fuerte rampa. Me senté en el suelo con él todavía en los brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos los dos tranquilos; la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo ya no iba bien", recuerda la actriz. "Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", añade la duquesa de Sussex, de 39 años y que fue madre por primera vez en mayo de 2019.

"Mirando las paredes frías y blancas, los ojos se me pusieron vidriosos. Intenté imaginar cómo nos curaríamos de la pérdida". Este es el siguiente recuerdo que tiene, acompañada ya por su marido en el hospital. «Sentada en la cama del hospital, viendo cómo se le rompía el corazón a mi marido mientras intentaba sostener los trozos rotos del mío, me di cuenta de que la única manera de empezar la curación era preguntar primero: "¿Estás bien?"». Markle critica cómo aborda la sociedad como colectivo una pérdida como la que han sufrido ella y su marido. "Perder a un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchas personas pero del cual pocas hablan. Mi marido y yo hemos descubierto que, en una planta de hospital con cien mujeres, entre diez y veinte habían sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, este tema sigue siendo tabú", lamenta la esposa de Enrique de Inglaterra.