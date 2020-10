Muere el DJ de Ibiza José Padilla, el padre del 'chill out'

260x366 José Padilla pinchando en una imagen del archivo familiar / FACEBOOK / FACEBOOK José Padilla pinchando en una imagen del archivo familiar / FACEBOOK / FACEBOOK

El DJ José Padilla, conocido por sus sesiones en el Café del Mar de Ibiza, murió el domingo a los 64 años debido a un cáncer de colon. Hace unos meses anunció que sufría la enfermedad y había abierto un canal de donaciones para poderse mantener, puesto que la pandemia lo había dejado sin sesiones ni ingresos. Su última actuación fue en el mes de junio, si bien en 2015 había anunciado que se retiraba por motivos de salud.

Después de 40 años de trayectoria como DJ, José Padilla era conocido como el abuelo del 'chill out'. Había llegado a la isla con 20 años y fue pionero en este estilo musical y responsable de internacionalizar la música ambiente que sonaba durante las puestas de sol en la playa de Sant Antoni. Sus sesiones en el Café del Mar, donde era residente desde 1991, dieron nombre a unas compilaciones superventas, que llegaron a vender 5 millones de discos con el sello británico React, y títulos como Ibiza classic sunset. Su primer álbum fue Souvenir (Mercury Records, 1998), y el último, So may colours (2015). El disco Navigator le valió un Grammy latino a mejor álbum instrumental en 2001.