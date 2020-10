Muere Deondra Dixon, hermana pequeña de Jamie Foxx, a los 36 años

La hermana pequeña del actor y cantante Jamie Foxx, Deondra Dixon, ha muerto a los 36 años, según ha confirmado el propio intérprete. “Mi corazón está hecho añicos. Mi bonita y amorosa hermana Deondra ha hecho la transición. Digo que ha hecho la transición porque siempre estará viva”, ha escrito Foxx en una publicación de Instagram que acompaña con una imagen de ellos dos. “Cualquiera que conociera a mi hermana sabía que era una luz brillante”, ha dicho Foxx, que rememora: “Las veces que hemos tenido fiestas en casa donde ella subía a la pista de baile y acaparaba el espectáculo”.

Deondra, con síndrome de Down, centró su vida en el baile, y en 2011 se convirtió en embajadora de la Global Down Syndrome Foundation. “Quiero ser bailarina profesional. Mi hermano me ha dado la oportunidad de hacer cosas especiales”, dijo ella entonces. La joven, que era hija de la madre de Foxx y de su padrastro, compitió durante más de nuevo años en los Juegos Paralímpicos.