Navarra se confina el jueves durante dos semanas ante la elevada incidencia de coronavirus

Navarra se confina ante el crecimiento de contagios. La incidencia acumulada los últimos 14 días es de 945 contagios por cada 100.000 habitantes y la presidenta, María Chivite, ha decretado el cierre perimetral de la comunidad foral a partir del jueves durante un mínimo de dos semanas. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa convocada de urgencia, ante la situación "preocupante" de contagios, según ha afirmado. Hace días que Navarra cuenta con la incidencia acumulada más alta y ahora ha decidido implementar medidas todavía más drásticas: más allá del confinamiento perimetral –no se podrá entrar ni salir de la comunidad excepto por motivos laborales y otras razones de peso–, los bares, restaurantes, establecimientos deportivos y culturales cerrarán a las nueve de la noche y se restringirán las reuniones a las unidades de convivencia. "Se trata de frenar toda la actividad que no sea imprescindible", ha anotado Chivite.

Pamplona es una de las ciudades de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada superior a los 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tal como ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes en rueda de prensa. Navarra es la comunidad que más PCR hace: entre el 6 y el 12 de octubre se hicieron 23.289 pruebas PCR –3.560 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de España–, con una positividad del 15,4%.

Una vez la presidenta navarra había anunciado la decisión, el epidemiólogo ha aseverado que hay que "normalizar" las situaciones que se están viviendo como consecuencia del contexto de pandemia. Antes, a pesar de advertir de la alta incidencia, había puntualizado que uno de los factores positivos en Navarra es que la media de edad de los contagios es más baja que en otras comunidades. Este detalle se refleja en la presión asistencial. La última semana se han producido 29 defunciones en Navarra –la sexta comunidad con un número más elevado de defunciones–, el número de nuevas hospitalizaciones generales ha sido de 133 –por delante tiene siete comunidades– y en las UCI de 17 –por delante tiene otros seis territorios–. En total hay 277 pacientes por covid-19 ingresados. A nivel de porcentaje, las camas están ocupadas en un 13% por enfermos de coronavirus y en el caso de las UCI en un 28,7%.

Navarra se anticipa así a las medidas que se adopten el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, al cual el ministerio de Sanidad llevará una propuesta para adoptar decisiones más o menos homogéneas en todo el Estado en función de la situación epidemiológica y asistencial. Simón ya ha advertido de que el borrador que trascendió la semana pasada con cuatro niveles –bajo, medio, alto y extremo– no puede servir de "espejo" porque el nuevo documento distará mucho. Será un encuentro de Salvador Illa con los consejeros autonómicos en el cual se tendrá que definir, entre otras cosas, en qué situación queda la Comunidad de Madrid, que verá cómo decae el estado de alarma el sábado tras 15 días de confinamiento perimetral en ocho municipios.

La dureza de las restricciones se puede extender en una semana que ha empezado apuntando a una tendencia no muy positiva. "La evolución no es la que nos gustaría", ha señalado Simón en rueda de prensa, después de que la semana pasada apuntara a una cierta estabilización. Este lunes el epidemiólogo ha advertido de que no se ha producido la reducción de contagios que se divisaba y ha afirmado que se ha producido un "ligero incremento". Desde el viernes se han detectado 37.899 nuevos positivos en todo el Estado y se han registrado 217 víctimas mortales.