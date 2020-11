El gobierno británico quiere que Netflix avise DE que 'The Crown' es ficción

La aparición de la princesa Diana en la cuarta temporada de The Crown ha abierto la caja de los truenos. El gobierno británico ha mostrado su preocupación por la trama de esta entrega y el secretario de Cultura, Oliver Dowden, ha asegurado que pedirá a Netflix que añada un aviso en el inicio de la serie que deje claro que se trata de una obra de ficción. Dowden explicaba al Mail on Sunday que le preocupa que los espectadores más jóvenes que no vivieron la época que retrata la temporada "confundan ficción con realidad".

"Es un trabajo de ficción precioso, así que, como con otras producciones de televisión, Netflix tendría que especificarlo muy claramente... Sin esta advertencia me preocupa que una generación de espectadores que no vivieron los acontecimientos que aparecen en la serie confundan ficción con hechos". En esta temporada de The Crown, Netflix sí ha añadido unas advertencias que hacen referencia a las escenas que muestran el trastorno alimentario que sufría la princesa Diana.

La cuarta temporada de The Crown se centra en los años del gobierno de Margaret Thatcher y, sobre todo, en los inicios del matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana. La serie deja claros los problemas que tuvieron desde un principio, derivados en buena parte de la relación extramatrimonial que Carlos mantenía con Camilla Parker-Bowles, su mujer actual. Sobre la representación que la serie hace del príncipe Carlos, interpretado por Josh O'Connor, Peter Morgan, creador de The Crown, ha asegurado al New York Times que es "un personaje que recibe del espectador simpatía y crítica a partes iguales".