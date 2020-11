Olivia Wilde y Jason Sudeikis rompen su relación después de casi diez años juntos

260x366 La actriz Olivia Wilde en una imagen de su Instagram / INSTAGRAM La actriz Olivia Wilde en una imagen de su Instagram / INSTAGRAM

Olivia Wilde y Jason Sudeikis ya no son pareja. Después de casi diez años juntos y dos hijos en común, la que parecía una de las parejas más sólidas de Hollywood no están juntos desde principios de 2020, según asegura la revista People. Sudeikis, de 45 años, y Wilde, de 36, lo han dejado de forma amistosa por el bien de sus dos hijos, Otis Alexander, de seis años, y Daisy Josephine, de cuatro años, tal como explica una fuente a la citada publicación. Wilde y Sudeikis, que han decidido criar a sus hijos de manera compartida después de la separación, no habían levantado sospechas de la separación porque se los había visto juntos. Sin ir más lejos, en septiembre fueron pillados por paparazzis en Malibú acompañados de sus hijos.

La pareja se comprometió en 2013, después de casi tres años juntos. Aún así, nunca pasaron por el altar quizás porque los dos ya lo habían hecho antes con otras parejas. Wilde estuvo casada con el príncipe italiano Tao Ruspoli cuando ella tenía 19 años. Sudeikis estuvo casado con la guionista Kay Cannon hasta 2010. La actriz, que se hizo muy conocida por su papel en House, y el actor se conocieron en el programa Saturday night live, en el que trabajaba él.

Actualmente, Wilde sigue dedicándose a la dirección cinematográfica, con el film Don't worry, darling. A pesar del éxito que tuvo su primera dirección, el film cómico Súper empollonas, en este parece que las cosas serán más complicadas, puesto que solo dos semanas después de empezar a rodar ya ha tropezado con una parada porque ha habido un positivo por covid en el equipo. Sudeikis ha empezado la segunda temporada de Ted Lasso, una serie cómica sobre un entrenador de la Premier League que se emitirá en Apple TV.