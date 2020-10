El PP votará a favor del estado de alarma solo si se prorroga hasta justo antes de Navidad

Empieza la cuenta atrás para que el gobierno de Pedro Sánchez sume los apoyos necesarios de cara a la prórroga del estado de alarma. El debate será jueves en el Congreso y la intención de la Moncloa es que la prórroga sea de medio año, hasta el 9 de mayo. Una decisión que comparten los cuatro diputados del PDeCAT en el Congreso –según avanzaron el domingo por la noche por Twitter– pero no los cuatro de Junts per Catalunya, que hoy por hoy no tienen intención de apoyarla y podrían escenificar, así, el divorcio del espacio posconvergente en el Congreso. También votará a favor el PNV, tal como ha avanzado este lunes el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban. ERC, en cambio, ha dejado claro que considera "abusiva" una prórroga de seis meses, pero todavía no ha aclarado el sentido del voto. La larga prórroga también levanta recelos a la derecha española. Ciutadans ofreció a Sánchez el apoyo de sus diez diputados pero la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, ve "excesivo" que se alargue durante seis meses. Tres cuartos de lo mismo pasa con el líder de la oposición, Pablo Casado, que ha roto su silencio este lunes sobre la nueva aplicación del estado de alarma.

La Moncloa ha planteado la prórroga como una prueba de fuego al giro estratégico que consumó el líder popular el jueves durante el debate de la fallida moción de censura de Vox, en la que Casado escenificó la ruptura con Santiago Abascal. Sin embargo, el PP ha optado de momento por un punto intermedio en la respuesta a Sánchez. Casado se ha mostrado dispuesto a apoyar en el estado de alarma pero bajo dos premisas. La primera es que se alargue sólo durante ocho semanas, es decir, hasta mediados de diciembre. Y la segunda es que el gobierno español se comprometa a impulsar una reforma legal exprés de la ley sanitaria de 1986 para que dé cobertura legal a las restricciones para la segunda oleada del coronavirus y se evite una nueva prórroga del estado de alarma.

"Queremos salvar la campaña de Navidad", ha dicho Casado durante la clausura del 23º Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Madrid, en el que también ha participado Felipe VI. Cree que ahora es importante limitar la movilidad durante los tres principales puentes que se avecinan: el próximo lunes es festivo en Madrid porque Todos los Santos cae en domingo, el lunes 9 de noviembre es la Almudena, patrona de la capital española, y el puente de la Constitución. Pero para el líder del PP la Constitución no permite una prórroga tan larga –a pesar de que sí que se prevé– y se produciría una vulneración de derechos.

En busca de apoyos

A pesar de los recelos del PP, Ciutadans y ERC, la Moncloa no tiene intención de dar marcha atrás y el consejo de ministros aprobará mañana martes solicitar en el Congreso una prórroga hasta el 9 de mayo. Lo ha avanzado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, después de una nueva reunión telemática de la conferencia de presidentes. "El PP tiene que abandonar sus condiciones", ha dicho, pidiendo que no pongan "palos en las ruedas". A pesar de las dudas que presentan expertos jurídicos sobre un estado de alarma tan largo, Darias ha asegurado que es el que proponen los científicos y que el decreto ha recibido el aval del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado. Obvia, sin embargo, que una cosa es el decreto aprobado y otro el decreto de prórroga.

Los cuatro diputados del PDeCAT intentarán negociar la letra pequeña, pero ya han decidido que, independientemente de lo que haga JxCat, votarán a favor de la prórroga. "La posición de nuestros diputados es clara", ha señalado este lunes en rueda de prensa el portavoz del partido, Marc Solsona. Los otros cuatro diputados del grupo -los ocho están dentro del grupo Plural del Congreso- no tienen todavía una posición definida. A pesar de no explicitar el sentido del voto, a la espera de poder negociar el decreto, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha cargado duramente contra lo que considera una nueva maniobra "recentralizadora" del gobierno español. "Sánchez dijo que sería un decreto de alarma descentralizado y en realidad solo hemos visto un nuevo incumplimiento a velocidad récord", ha lamentado. Según ella, la Generalitat necesita poder decretar más restricciones de movilidad o de horarios comerciales si lo necesita sin tener que pasar por Madrid.

Por su lado, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha avalado la aplicación del estado de alarma para combatir el virus, pero ha asegurado que su partido no quiere que se prorrogue seis meses de un tirón. "Es abusivo alargarlo tanto”, ha explicado. Su argumento es que se necesita una prórroga más breve -no ha definido cuánto- para poder someterlo a un mayor control parlamentario. A pesar de las críticas, los republicanos no han avanzado cuál será el sentido de su voto. Esto es porque aspiran a negociar con el gobierno español alguna contrapartida, como por ejemplo mayores competencias para la Generalitat en la aplicación de este estado de alarma. Ahora bien, teniendo en cuenta que fue el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quién pidió la aplicación del estado de alarma se hace difícil imaginar que los republicanos acaben votando en contra de la prórroga.