El PSC despidió a un cargo interno que denunció que el alcalde de Montbui se hinchaba el sueldo

El 4 de septiembre del 2013 el PSC recibió una denuncia interna que alertaba que el entonces alcalde de Santa Margarida de Montbui (Anoia), Teo Romero, se hinchaba el sueldo con remuneraciones "fuera de la legalidad". La denuncia la hizo el entonces teniente de alcalde del mismo municipio, Sebas Leno, e iba dirigida a los entonces secretarios de Política Municipal y de Organización del partido, Josep Mayoral y Esteve Terrades. Un mes después, Romero seguía al frente del Ayuntamiento –donde continuaría hasta el 2019– y el partido despedía Leno de manera improcedente de su cargo de administrativo en la sede del partido en Igualada. Siete años después Romero está en el punto de mira de Antifraude por este caso y el pasado noviembre aceptaba una condena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación al asumir un delito de malversación por haber gastado unos 35.000 euros en viajes y gastos personales cuando era presidente del Fons Català de Cooperació.

En el correo del 2013, al cual ha tenido acceso el ARA, Leno ponía en evidencia que, a pesar de no tener dedicación exclusiva como alcalde porque trabajaba en la Diputación de Barcelona, Romero cobraba más del triple que el resto de regidores por asistir a reuniones como por ejemplo juntas de gobierno, comisiones informativas o plenos: el alcalde percibía 678,30 euros por "asistencia a los órganos de gobierno", mientras que el resto de regidores cobraban 193,80 euros por el mismo trabajo. Así, a pesar de que no tenía dedicación exclusiva porque su sueldo estaba vinculado al trabajo en la Diputación (primero como diputado y después como asesor), Romero percibía cada mes unos 4.802 euros del Ayuntamiento entre 2007 y 2011 y 4.132 a partir de entonces. "Las remuneraciones son indignas e impropias y no se ajustan a la legalidad. La ley es muy clara y dice que en un ayuntamiento que no tenga dedicaciones parciales o exclusivas los regidores cobrarán por asistencia sin que haya ninguna diferencia entre el alcalde, regidor del equipo de gobierno o de la oposición", avisaba Leno en su correo, en el que apuntaba que "desde hace un tiempo la persona que encabeza el proyecto tiene una forma de actuar ambiciosa y egoísta, poniendo por delante intereses personales a los generales".

En la carta, el teniente de alcalde se mostraba "muy preocupado" por los hechos y advertía que había perdido "totalmente" la confianza en Romero. "Es imposible que pueda continuar trabajando con él y por eso pido que se depuren responsabilidades. Si no es así, seré yo quien presentaré la renuncia a las concejalías y responsabilidades que tengo delegadas en el Ayuntamiento", avisaba. Ocho días después, el 12 de septiembre, renunció a sus cargos en el gobierno municipal por el "desacuerdo total y la carencia de confianza" en el alcalde, y mantuvo el cargo de regidor y también el trabajo de administrativo en el PSC de la comarca.

Pero todo ello duró muy poco: un mes después de denunciar a la dirección socialista los hechos, el PSC extinguió el contrato laboral con Leno en un despido que reconocían como improcedente. En lugar de apartar al alcalde, que ocupó el cargo durante 24 años, desde 1995 hasta 2019, y encadenó seis mayorías absolutas, el PSC despidió a quien precisamente estaba alertando de las "cantidades deshonestes" que estaba percibiendo Romero.

Fuentes del PSC consultadas por el ARA han declinado hacer ningún comentario sobre el despido del teniente de alcalde de Montbui porque forma parte de un tema que todavía se está investigando. En efecto, los hechos que denunciaba el teniente de alcalde llegaron a la Oficina Antifraude. Después de una larga investigación, Antifraude envió al Ayuntamiento un informe razonado en el que señalaba una presunta infracción de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas porque había que "justificar y motivar" la diferencia de las cantidades percibidas por los diferentes cargos municipales en los mandatos 2007-2011, 2011-2015 y parte del 2015-2019. Antifraude pedía revisar estos cobros y, si fuera necesario, devolver a las arcas municipales las cantidades percibidas en exceso. Cuando el 2019 Romero perdió las elecciones, el nuevo gobierno municipal (Ara Montbui y ERC) puso la lupa: durante estos años Romero habría cobrado 343.366,56 euros del Ayuntamiento. Después de que el Ayuntamiento haya pedido la nulidad de los acuerdos en los que se establecía cuánto tenía que cobrar cada cargo municipal, el consistorio espera el visto bueno definitivo de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para que declare aquellos acuerdos municipales nulos de pleno derecho y, si hace falta, se ordene a Romero que devuelva estas cantidades.

El caso del teniente de alcalde de Montbui remite al del regidor de l'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells, que en junio presentó su dimisión como teniente de alcalde por la "inacción" del gobierno municipal ante las presuntas irregularidades económicas en el Consejo Deportivo que él mismo denunció a la policía, en un caso que ha salpicado a la alcaldesa, Núria Marín. Graells dice que informó a Marín de las irregularidades del Consejo Deportivo y explicó que se había sentido "solo" y con "poco apoyo institucional y del partido" ante la denuncia.

Condenado por cobro irregular de dietas

Pero el sueldo hinchado no era la única irregularidad que denunciaba Leno en su correo. El entonces teniente de alcalde hacía referencia también al hecho de que la Oficina Antifraude estaba investigando al alcalde por "unos presuntos cobros irregulares de dietas y desplazamientos que él ha pasado doblados y repetidos en el Ayuntamiento, Diputación, Fons Català de Cooperació y PSC". Esta fue la causa por la cual finalmente Romero fue condenado en noviembre después de admitir que usó dinero público para costear gastos como por ejemplo excursiones turísticas, ocio nocturno, compra de souvenirs y webs para adultos durante sus viajes que hacía como dirigente del fondo.

Después del correo electrónico del teniente de alcalde el 2013, el PSC todavía avaló dos veces más a Romero como cabeza de lista por Montbui (en 2015, a pesar de la investigación abierta por el caso del Fons de Cooperació, ganó las elecciones por mayoría absoluta, y en 2019, cuando las perdió por primera vez después de 24 años). La condena por el caso del Fondo también ha condenado al ostracismo Romero, que esta vez sí que ha sido expulsado del partido y ha tenido que dejar el acta de regidor, un lugar que tenía en el Ayuntamiento desde 1987. En el primer pleno sin Romero en 33 años, el Ayuntamiento aprobó una declaración para rechazar la corrupción "en todas sus formas". El grupo municipal del PSC votó a favor.