Pablo Llarena, con el Procés en la cabeza

Pablo Llarena Conde (Burgos, 1963) es desde el pasado martes, día 24 de octubre, el magistrado instructor de la causa de rebelión/sedición en el Tribunal Supremo.

Metido de lleno en el recurso de casación la estafa de facturas falsas del parque temático de Tierra Mítica, Llarena tomará hoy declaración a Carme Forcadell y los 5 miembros de la Mesa del Parlament y, según fuentes consultadas por ARA, tras la fase de declaraciones en el Supremo y en la Audiencia Nacional será quien asumirá todas las causas abiertas sobre el referéndum del 1-O.

Si alguien ha vivido en directo la fase del auge independentista en Cataluña esa persona es Pablo Llarena. Después de actuar como juez de instrucción en Barcelona desde 1992 a 1998, pasa a la Audiencia Provincial de Barcelona; tres años después, en 2011, asciende a presidente de la dicha Audiencia.

En 2016 es nombrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para cubrir una plaza en calidad de especialista de derecho penal.

Por tanto, toda la evolución política en Cataluña desde los primeros noventa hasta finales de 2015, vamos, la historia del procés, la conoce de primera mano. Su residencia actual sigue siendo Barcelona, donde pasa varios días a la semana, y prepara su traslado a Madrid en casa propia para fechas próximas. Su esposa, Gema Espinosa, es directora de la Escuela Judicial.

Ha sido presidente desde 2013 hasta noviembre de 2015 de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con la que se identifican los jueces conservadores.

“Es un hombre de derechas, no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo es una de las cabezas más finas con que cuenta el derecho penal en España. No tiene prejuicios a la hora de hacer un voto particular o desafiar los convencionalismos y lugares comunes”, señala una magistrada que le ha tratado.