El Parc del Montseny se blinda contra la masificación: solo podrán aparcar un millar de vehículos

Grito de alerta de una treintena de ayuntamientos y de las diputaciones de Girona y Barcelona para poner fin a las aglomeraciones de vehículos que, sobre todo en los últimos fines de semana, han invadido las carreteras y accesos de los parques naturales del Montseny y de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. "No podemos ir a más porque estamos estropeando la naturaleza, y la naturaleza es un bien colectivo que tenemos que preservar. Tenemos que hacer compatible la libertad individual y la protección que el parque necesita”, ha subrayado la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, antes de anunciar que, a partir del próximo sábado, se cortarán los accesos a los dos espacios naturales cuando los aparcamientos habilitados se llenen: solo se permitirán un millar de vehículos en el Montseny y doscientos en Sant Llorenç.

Coches aparcados a ambos lados de carreteras de apenas dos metros, impidiendo el paso de los vehículos de emergencias y de los vecinos, se han convertido en una imagen habitual estos últimos meses en los parques naturales del Montseny y de Sant Llorenç. Se ha agravado especialmente los dos últimos fines de semana, a consecuencia de la crisis de covid-19. "Vivimos en una situación excepcional y la pandemia ha cambiado las costumbres de las familias, pero no podemos permitir que esto afecte a nuestro valioso patrimonio forestal”, ha advertido Marín, que ha dado voz a la demanda de los ayuntamientos, vecinos y propietarios forestales afectados por la masificación.

Para intentar evitar que se continúen produciendo aglomeraciones, el Procicat aprobará este viernes un paquete de medidas para regular el acceso a los dos parques. En el Montseny solo se permitirán 1.045 vehículos en los aparcamientos habilitados y en el de Sant Llorenç, 225. "Cuando todos los aparcamientos estén llenos, se impedirá el acceso de más vehículos”, ha indicado el consejero de Medio ambiente de la Diputació de Barcelona, Josep Marín, que también ha puntualizado que "a pie, en bici o con el servicio de bus de los parques siempre se podrá acceder”.

651x366 Imagen de los puntos de control que se establecerán en los accesos del parque natural del Montseny para limitar el número de vehículos que podrán aparcar / DIPUTACIÓ DE BARCELONA Imagen de los puntos de control que se establecerán en los accesos del parque natural del Montseny para limitar el número de vehículos que podrán aparcar / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El operativo se realizará conjuntamente entre los informadores y guardas de los dos parques, los agentes rurales, los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Unas cuantas dotaciones se repartirán por los varios lugares de acceso a los parques para informar a los ciudadanos de la ocupación de los aparcamientos. De momento, las instituciones han descartado aplicar multas si no se cumplen las recomendaciones. "El objetivo de las medidas no es la sanción, no tenemos ningún interés en que las personas que quieran ir a pasear acaben con una multa –ha recalcado Marín–. Nuestra intención es hacer entender a la población que no cabemos todos: en un aparcamiento para mil vehículos, no caben tres mil”.

Las nuevas medidas se empezarán a aplicar este sábado y se alargarán, según la presidenta de la Diputació, "mientras sean necesarias” para poner fin a la "sobresaturación excesivamente alta” que se ha registrado en estos espacios naturales los últimos fines de semana.