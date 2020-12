Pfizer aplaza la entrega de la vacuna del covid por problemas logísticos

Pfizer España aplaza hasta este martes la entrega de las vacunas contra el covid-19 comprometidas con España y siete países europeos más por “un problema en el proceso de carga y envío” desde la fábrica belga de Puurs. La farmacéutica asegura que la situación ya está “resuelta” a pesar de que no podrá evitar el retraso de unas horas en la entrega de unas 350.000 dosis al ministerio de Sanidad. Esto hará que la campaña en Catalunya no pueda empezar con fuerza este martes como estaba previsto. Y es que la operación de hacer llegar la vacuna a todo el territorio europeo simultáneamente supone un reto muy complejo.

La primera etapa de la campaña de vacunación en España incluirá casi 4,6 millones de dosis para inmunizar a 2,2 millones de personas. "Hemos empezado con una vacuna, pero esperamos la autorización de más vacunas que hemos adquirido, y el fin llegará cuando hayamos logrado un porcentaje de inmunidad suficiente, que se fija entorno al 70%", ha dicho esta mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al programa Hoy por hoy de la Cadena SER. Está previsto que este momento llegue a finales del verano próximo.



Salvador Illa ha precisado que el problema de la farmacéutica era que no podía garantizar el control de la temperatura durante el transporte. También ha dicho que está previsto que la vacuna de Moderna se autorice el día de Reyes, a pesar de que desconoce cuántas dosis llegarán a España. Europa ha comprado 80 millones y está previsto que España reciba 8. "Será un proceso largo", ha dicho el ministro, que cree que a finales del verano de 2021 habrá un porcentaje significativo de la población española inmunizado.

A la espera de los datos de este lunes

Los datos de incidencia del covid en España no se actualizan desde el día 24, y el ministro de Sanidad ha dicho que "no tenemos que bajar la guardia" porque la tendencia de casos va al alza. Illa cree que la población está "concienciada" y a la espera de cómo interpretan los datos los expertos del ministerio. "Se tiene que hacer un seguimiento diario y hay que darse tiempo para ver los efectos de las medidas. Hemos aprendido que hay que actuar con agilidad cuando se produce un cambio de tendencia, por ejemplo", ha dicho. "Enero y febrero no serán meses sencillos", ha advertido.