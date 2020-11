La ex mujer de Phil Collins lo acusa de no lavarse los dientes ni ducharse en un año

Orianne Cevey, ex mujer del músico Phil Collins, está en pie de guerra contra el compositor porque considera que después de su divorcio no está saliendo tan favorecida como habrían acordado. Al menos este es su punto de vista y por eso ha empezado una campaña de descrédito que buscaría vengarse de él porque, como mayor perjuicio, le habría negado los derechos sobre la mitad de la mansión que tienen en Florida.

Según Cevey, en 2015 ella aceptó divorciarse del que era su marido, Charles Alami, y renunciaba así a su participación de 20 millones de dólares en Sunset Island en Miami, porque Collins se lo pidió ofreciéndole a cambio una participación del 50% de la mansión que se acababa de comprar en Florida. Ella dice que ahora Collins quiere romper este acuerdo y le ha pedido que abandone la casa, cosa que ella no quiere hacer aferrándose a ese pacto. De hecho, ahora vive en la mansión con su nuevo marido y los guardaespaldas de los dos.

En estas circunstancias, Cevey, de 46 años, ha empezado a airear supuestos trapos sucios del artista, de 69 años. La ex mujer del cantante inglés ha explicado a la web TMZ que Collins dejó de lavarse los dientes y se negó a ducharse durante casi un año, de 2019 a 2020. En ese periodo de tiempo, dice que su mal olor se hizo tan insoportable que ella era incapaz de tener relaciones sexuales con él. "El mal olor de Phil se hizo tan omnipresente que él se convirtió en un ermitaño y se negó a interactuar personalmente con cualquier persona", declara la diseñadora de joyas suiza, que ha sido denunciada por el cantante de Another day in paradise por ocupar la casa ilegalmente.

Cevey y Collins se separaron en 2008 después de haberse casado en una celebración valorada en medio millón de euros en 1999. Con el divorcio, Cevey se llevó un pellizco de 48 millones de dólares. En 2015, el destino los volvió a unir durante cinco años más. En julio ella lo dejó a través de un whatsapp y al cabo de unos días se casó con el guitarrista Thomas Bates en Las Vegas. "He encontrado a otra persona y me gustaría intentar ver si puedo volver a ser feliz", le escribió ella entonces.