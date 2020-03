Puigserver, el hombre que sabía demasiado

Es un hombre pulcro y menudo. No se parece al doctor Ben MacKenna que interpreta James Stewart en la película The Man Who Knew Too Much (Alfred Hitchcok, 1956) salvo en una cosa: este abogado del Estado mallorquín, Juan Antonio Puigserver, es el hombre que sabe demasiado de la cocina del 1-O.

Ser secretario general técnico del Ministerio del Interior desde febrero de 2012 a la actualidad no es tarea fácil. De Rajoy a Pedro Sánchez. Y fue Zoido quien propuso a Rajoy el 28 de octubre de 2017 nombrarle al frente del departamento más sensible del Govern: la consejería de Interior, a cargo de la secretaría general y de la dirección general de la Policía.

Sin las opiniones de Puigserver y del coronel Diego Pérez de los Cobos, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Nieto, no hubiese propuesto a Zoido al comisario de Coordinación Territorial Ferran López para sustituir a Trapero.

Ayer, Puigserver fue el último testigo del juicio oral. Y aparte de separar completamente a Trapero de Puigdemont, tuvo que regatear a las preguntas del fiscal Pedro Rubira. Unas preguntas que revelan hasta qué punto la propia Fiscalía no puede ocultarse a sí misma el castillo de naipes que ha construido.

“¿Por qué se aplicó el 155 a la secretaria general de la Interior y a la dirección general de la Policia y en cambio se mantuvieron las tareas operativas en la persona de Ferran López?”

“Cuando empiezo a tener una información más de primera mano, cuando el ministro y el secretario de Estado proponen llevar mi propuesta de designación al consejo de ministros para asumir las funciones de secretario general, había confianza en el Cuerpo de Mossos, existía buena comunicación incluso con el señor Cèsar Puig por parte del Secretario de Seguridad. Y respecto a los Mossos. en ausencia de un director general de Policía, conociendo a las personas que estaban en la cúpula del cuerpo policial, pues se consideró oportuno que siguiera siendo un mosso el que ejerciera la jefatura, por eso se confió en el comisario Ferran López.

“¿No le explicaron el motivo de no haber mantenido al señor Trapero? ¿Por qué a uno le mantuvieron y al otro no?

Puigserver, mientras escucha la pregunta, ya hace un gesto con las manos, como diciendo qué le voy a contar…

“No, lo único que podría hacer es una suposición…”

Este diálogo era hasta cierto punto obligado.

¿Por qué?

Porque los fiscales parecen haber descubierto en este juicio que el protagonista de los preparativos del 20 de septiembre de 2017 y de la votación del 1-O ha sido el comisario Ferran López. El coronel Pérez de los Cobos les vendió que Trapero era el poli malo y López el bueno. Y se lo compraron.

Pero la práctica de la prueba ha aflorado que el comisario de Coordinación Territorial -López- era sobre quien pivotaba toda la operación del 1-O.

Y los fiscales no pueden, pues, dejar de preguntarse, ayer en voz alta, ¿y para qué se cargaron a Trapero? ¿Para poner a López?

El hombre que sabe demasiado, Puigserver, no se los iba a aclarar.

Es que sin pasar por el filtro de Puigserver y Pérez de los Cobos, ¿cómo Nieto y Zoido se hubiesen aventurado a nombrar a Ferran López en sustitución de Trapero?