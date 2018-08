El vuelo más libre

Creo que el mundo –el mundo lector– se divide entre los que han leído con entusiasmo 'El Principito' y los que no. Los que pertenecemos al primer grupo hemos vuelto cíclicamente al libro de Antoine de Saint-Exupéry sea con relecturas, sea con conversaciones que recreaban las palabras del pequeño visitante procedente de las estrellas. Apenas podemos comprender que haya alguien a quien no ha gustado 'El Principito', al que juzgan un libro infantil tedioso e incomprensible para los niños. Pero 'El Principito' no es un libro infantil aunque defienda simbólicamente el punto de vista de quien no ha sido maleado todavía por la ceguera adulta.

La breve novela ilustrada de Saint-Exupéry es un talismán que comprime, en unas pocas páginas, toda la condición humana. Y, en consecuencia, este talismán convoca a la soledad, al amor, a la amistad, al esfuerzo y, especialmente, a la capacidad de ver la vida sin moralismos ni dogmatismos. Es una invitación a la aventura espiritual en la que se comprueba el afán de un hombre de acción como Saint-Exupéry por llegar a lejanos horizontes contemplativos. La acción necesita de la contemplación; la contemplación exige la acción: el testimonio de este continuo trasvase está en el origen de algunos de los mejores documentos de la cultura.

La existencia de Antoine de Saint-Exupéry fue fascinante, contradictoria, peligrosa. Como muchos pioneros, en su caso de la aviación, no parecía tener un dibujo muy claro de las fronteras entre la vida y la muerte. Otro libro suyo, 'Vuelo de noche', describe a la perfección este relativismo que lleva a sus practicantes a entender la existencia como una continua prueba iniciática. Saint-Exupéry fue toda su vida un náufrago. Náufragos son también, en su texto más célebre, el aviador perdido en el Sahara y el propio Principito que deambula por el firmamento. Náufragos en busca de una verdad que todavía no ha perdido la inocencia.