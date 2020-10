Robert Redford: "El dolor por la pérdida de un hijo es inmensurable"

La estrella de Hollywood Robert Redford, de 84 años, perdió el pasado viernes a James, el tercero de los cuatro hijos que tuvo con su ex mujer Lola Van Wagenen. Tenía 58 años, pero un cáncer en un conducto biliar, causa que no se reveló entonces, le provocó la muerte. A pesar de que el traspaso se produjo el pasado viernes, Robert Redford no se ha pronunciado hasta ahora, cuando ha afirmado sentir un "dolor inmensurable por la pérdida de un hijo" y ha señalado que su legado perdurará a través de sus descendentes y de sus películas.

Con un comunicado de su representante, Cindi Berger, publicado en la revista People, Redford ha tenido palabras de aprecio hacia su hijo y de enaltecimiento de su faceta profesional. "Jamie era un hijo, marido y padre estimado. Su legado perdurará a través de sus hijos, su arte, su trabajo como cineasta y su devota pasión por la conservación del medio ambiente", ha explicado en el comunicado la estrella de Hollywood.

651x440 James Redford y su familia / TWITTER James Redford y su familia / TWITTER

Inicialmente, James Redford consiguió superar la enfermedad que le diagnosticaron hace dos años, pero, tal como informó su mujer, Kyle Redford, este lunes a través de las redes sociales, el cáncer volvió el pasado mes de diciembre cuando estaba esperando un trasplante de hígado. Los problemas de salud acompañaron a James Redford desde el primer momento, cuando fue diagnosticado durante su infancia con una enfermedad rara autoimmune que afecta al hígado denominada colangitis esclerosante primaria. Después de recibir dos trasplantes de hígado en 1993, fundó el Instituto para la Concienciación de Trasplantes James Redford.

Más tarde, en 2005 y junto a su padre, cofundó The Redford Center, que ayudaba a los cineastas que querían hablar del cambio climático y el medio ambiente a través de varios tipos de ayudas. James, que tenía formación universitaria en literatura y cine, tenía dos hijos con su mujer: Lena y Dylan Redford.