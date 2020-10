Sàmper hablará con Marlaska para que la Fiscalía actúe contra Baena y De los Cobos

La Audiencia Nacional desacreditó los testigo del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena y del coronel Diego Pérez de los Cobos porque consideró que su descripción sobre el referéndum del 1-O no se ajustaba "a la realidad". Un hecho que para el consejero de Interior, Miquel Sàmper, demuestra que son "testimonios falsos" y que generaron un relato sobre el mal trabajo de los Mossos. En este sentido, Sàmper cree que como consejero tiene la obligación de estudiar acciones contra Baena y De los Cobos, pero también considera que quien las tendría que emprender de oficio es la Fiscalía. Por eso ha explicado que le trasladará esta petición al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"En cualquier país moderno, quien tendría que decir que han mentido es la misma Fiscalía", ha afirmado en una entrevista a RAC1. Sàmper ha explicado que darán "tiempo" al ministerio público para que haga "su trabajo", pero ha asegurado que paralelamente hablará con Marlaska, de quien cree que "lo traerá a un terreno muy jurídico". "Tengo la obligación, mientras sea consejero, de defender la honorabilidad y prestigio de los Mossos", ha remachado.

En la entrevista, Sàmper también ha explicado que en que llegó al departamento llamó al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero para pedirle cómo se planteaba su futuro laboral en el supuesto de que fuera absuelto. Según Sàmper, el mayor le dijo que no era el momento de hablar y que si llegaba ese escenario necesitaría un tiempo para pensárselo. Con la absolución de Trapero, el consejero le trasladó que "la sentencia permitía restituir" la "irregularidad" que había habido al destituirlo. En el caso de la intendente Teresa Laplana, el consejero ha explicado que quiere volver a incorporarse al cuerpo, una voluntad que él facilitará.

Quien no ha querido entrar a valorar los informes de la Guardia Civil o los testimonios de Baena y De los Cobos ha sido la delegada del gobierno español en Catalunya, Teresa Cunillera. En una entrevista a Tv3, ha evitado entrar en conflicto con el cuerpo armado, pero ha asegurado que no tiene ninguna duda de que la Guardia Civil abrirá una reflexión. "La Guardia Civil hará sus reflexiones internas", ha afirmado después de poner en valor su trabajo. De todas maneras, Cunillera ha añadido que ella no les pedirá que hagan esta reflexión porque ha asegurado que no hace falta, puesto que es un cuerpo "muy autoexigente".

Melero cree que la sentencia facilita los indultos

Por su parte, el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, considera que la sentencia absolutoria de ayer a la excúpula de los Mossos d'Esquadra pone más fácil al gobierno español poder conceder los indultos a los presos políticos. En una entrevista a RAC1, Melero ha recordado que una de las consideraciones para dar el indulto es "la equidad".

El abogado se ha mostrado satisfecho por la sentencia, a pesar de tener una sensación de "mezcla entre alegría y amargura". "Es una suerte de victoria póstuma", ha afirmado. Con todo, ha criticado que por los mismos hechos y pruebas el Supremo dictara una sentencia condenatoria. "En España puedes ser condenado o absuelto por unos mismos hechos y pruebas", ha criticado. Melero ha explicado que estudiará si presenta un "incidente" en el Supremo por la condena de Joaquim Forn y si presenta un recurso extraordinario de revisión de la sentencia.